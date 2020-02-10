救命錢！ 大陸央行今發放近1.3兆轉融資

大陸央行日前設立人民幣3,000億元（約新台幣1兆2,990億元）專項再貸款，成為不少疫情防控重點企業的救急、救命錢。首批專項再貸款今（10）日發放，九家全國性銀行和十個重點省市的地方法人銀行將獲得資金。

新華網報導，人民銀行副行長劉國強昨日表示，已要求國家開發銀行、進出口銀行、農業發展銀行、工商銀行等九家主要全國性銀行，以及湖北、浙江、廣東、河南等十個重點省市地方法人銀行為專項再貸款發放對象。人行將進一步加強管理，提高專項再貸款資金的發放效率和精準性，堅決打贏疫情防控阻擊戰。

為保證資金投向更為精準，劉國強表示，專項再貸款資金投向實行重點企業名單制管理，確保資金精準投向疫情防控重點企業。嚴格專項再貸款資金用途，確保資金用於重點企業救災、救急的生產經營活動，不得用於重點企業的一般性資金需求，資金封閉使用。

由於這是「救命之錢」，因此大陸央行將對銀行實行優惠利率，而銀行融資時也要實行優惠利率，劉國強也表示，銀行得到需要融資的企業名單後，兩天內融資就應到位。