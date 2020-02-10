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陸媒開工首日裁員500人 高層減薪20%

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
成都獨角獸企業，新潮傳媒今（10）日開工宣布裁員500人。照片／新潮傳媒官網

大陸鼠年開工首日卻傳出大幅裁員，成都獨角獸企業，新潮傳媒創始人張繼學今（10）日宣布裁員500人，占總員工數的10%，高層集體降薪20%。此次裁員將涉及公司的銷售、開發、服務等部門。

財聯社報導，據了解，新潮傳媒主營為社區電梯廣告業務，早期市場集中在西部的成都、重慶等地打拚，後於2017年向北京、上海等一線城市擴展。2017年，該公司以2億營收，成功躍居梯媒行業第二位，僅次於行業老大分眾。

2019年10月21日，胡潤研究院發布「2019胡潤全球獨角獸榜」，新潮傳媒排名第224位。新潮傳媒董事長張繼學曾指出，公司現在已經搶到4萬多個商務樓點位，位於大陸前40個城市。

張繼學表示，新潮背後是有一堆上市公司大股東和百度的支持。2018年11月，新潮傳媒完成了由百度領投的新一輪人民幣21億元融資；2019年8月8日，京東集團宣布對新潮傳媒進行戰略投資。本輪融資近人民幣10億元，由京東集團領投。

頻繁融資的背後是新潮傳媒經營虧損。2018年底，新潮傳媒總資產人民幣39.59億元，營收人民幣10.05億元，虧損人民幣10.74億元。如今，加上新冠疫情的衝擊，新潮傳媒官方以CEO的內部講話，回應裁員消息。

「新潮帳上盡管還有近人民幣10億現金，但如果收入歸零，也只能活六、七個月，要戰勝此次疫情，必須踩死剎車，卡死現金流，降低成本，確保活著。」張繼學說。

他表示，新冠病毒來了，企業要活下去，只有企業「活著」，才有資格製造輿論，才有資格被輿論綁架。為此，經討論達成共識，首先，高層帶頭降薪20％，危機期間不拿績效薪資，且承諾每月只領不超過人民幣5萬元的生活費。

其次，績效管理，271末位淘汰10%的幹部和員工，且2、3、4月全員不拿績效工資，不用公款招待客戶。此外，還包括主動和物業公司勾通，減免部分廣告位租金和辦公室租金等。

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