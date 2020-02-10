大陸1月CPI漲5.4% 飆逾8年新高

大陸國家統計局今（10）日發布，1月消費者物價指數（CPI）年漲5.4%，高於去年12月的4.5%，也遠高於預期，創下自2011年9月6.1%以來新高。

此外，1月生產者物價指數（PPI）在連續六個月負增長後翻揚，年增0.1%，優於市場預期，為去年5月增長0.6%以來最強。

對此，國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，1月CPI，月比幅度，由去年12月持平轉為上漲1.4%，主要是受春節及新型冠狀病毒感染的肺炎疫情因素影響。而年漲幅擴大5.4%，既有春節及新冠肺炎疫情影響的因素，也有今年與去年春節錯月、去年對比基數較低的因素。

董莉娟特別指出，1月，湖北CPI月漲1.5%，年漲5.5%，漲幅與全國大體相當，反映當地市場保供穩價工作在有關方面支持下取得積極成效。

而PPI比去年12月持平，年比由降轉漲。她認為，1月0.1%的年漲幅均為去年價格變動的翹尾影響。