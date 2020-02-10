專家：大陸復工到全面復產需2個月緩衝期

觀察疫情中的復工情況，國泰君安今（10）日認為，由於多重因素，從復工到全面復產至少需要1至2個月緩衝期。疫情後續聚焦中小企業生存環境、勞動密集性領域就業等結構性問題，避免疫情對實體經濟造成長期影響。

新浪財經報導，國泰君安分析，復工初期，預判在部分地區復工彈性制，以及上下游行業復工傳導和短期終端需求不確定性較高的背景下，部分行業即便復工，並非迅速全面展開，因此復工人員流動的上升或相對往年較為平緩，復工過後全面復產或存在1至2個緩衝期。

值得注意的是，短期復工仍需要關注三個問題：一是區域問題，長三角、珠三角以及成渝地區復工及之後，都面臨著一定的疫情防控壓力，短期上述勞動流入集中區域的新增疑似與新增確診病例值得進一步觀察；

二是行業問題，勞動密集製造與服務業在復工後的復產均存在著一定防控壓力，建築業方面，基建與地產均存在一定的延後。此外港口運輸以及對外貿的影響也需要進一步關注；

三是企業防疫要求問題，部分地區對企業復工方面要求嚴格，並落實防控主體責任，從員工管理、物資提供、隔離區設立等多方面對企業達標帶來更高標準，或影響部分企業生產的開展。

當前企業核心問題在於現金流短缺，一方面減產造成收入減少，另一方面人工成本與原材料物流成本有一定上升，政策也多針對企業現金流問題來解決。展望大陸經濟，生產走弱，下游地產銷售與土地供應基本暫停。貨幣市場利率下行，人民幣匯率小幅走弱。