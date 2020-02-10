陸復工 滬指開盤跌0.54% 醫療廢物處理概念領漲

受疫情的衝擊和影響，福州部分企業近期生產經營遭遇到了一些困難，特別是資金周轉方面問題較多。福州市副市長林中麟分析認為，福州企業尤其是中小企業正承受較大壓力。該市與等四家金融機構合作推出扶持政策，專項額度達400億元（人民幣，下同），截至目前已與首批福州企業達成了總金額為26.6億元的貸款協議。

2020-02-10 01:47