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陸復工 滬指開盤跌0.54% 醫療廢物處理概念領漲

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
大陸今天復工，滬指開盤跌0.54%。取自香港經濟日報

大陸今（10）日復工，陸股上午開盤走跌，滬指跌0.54%，深成指跌0.32%，創業板指漲0.17%。醫療廢物處理概念領漲，口罩、雲辦公等延續強勢。

第一財經報導，行業表現，衛星導航、雲計算等漲幅居前；消費電子、在線旅游、白酒等跌幅居前。

抗流感概念股族群走勢兩樣情，魯抗醫藥、四環生物、永太科技等近10檔跌停，泰達股份、尚榮醫療、振德醫療、道恩股份等繼續漲停。

東北證券表示，下跌恐慌情緒已經釋放完畢，但行情可能會出現分化。

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