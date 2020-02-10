人民幣即期開盤貶157點至7.0017

大陸1月外匯存底連續兩個月增加，跨境資金流動總體穩定。人民幣兌美元即期匯率（CNY）今（10）早低開157點，至7.0017，上個交易日即期匯率收盤報6.9860。

人民幣兌美元中間價今調貶95個基點，至6.9863。前一交易日人民幣兌美元中間價報6.9768，16:30收盤價報6.9860，23:30夜盤收報7.0010。

第一財經報導，大陸央行公開市場開展人民幣7,000億元7天期和人民幣2,000億元14天期逆回購操作，今日人民幣9,000億元逆回購到期。

工銀國際認為，在抗擊疫情處於關鍵時期的背景下，邊際寬鬆的貨幣政策一方面提供充裕流動性，穩定市場信心，另一方面推動利率下行，匯率存在階段性壓力。

交銀金研中心認為，疫情的不確定性在一定程度上已反映在人民幣匯率走勢中，匯率破「7」後的幾個交易日，人民幣貶值幅度降低。市場預期疫情不久就將出現轉捩點。