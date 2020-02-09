3車企跨界產口罩！比亞迪：月底將日產500萬片

隨著肺炎疫情蔓延，口罩物資緊缺，大陸三家車企相繼跨界生產口罩，包括比亞迪、廣汽、上汽通用五菱。其中，比亞迪稱，口罩產能本月底可達每日500萬片。

澎湃新聞報導，比亞迪近日宣布調配資源，著手防護物資生產設備的設計和製造，援產口罩和消毒液，以滿足當前對防護物資的迫切需求。口罩和消毒液預計將在2月17日前後量產出貨，直至疫情緩解和消除。其中，口罩產能本月底可達每日500萬片，消毒液產能每日5萬瓶。

隨後，比亞迪所生產的口罩將接受售賣的消息隨之流傳開來，網路流傳，比亞迪生產醫用口罩1萬片起預購，要先付全款後發貨。對此，比亞迪澄清，網路預購口罩的消息為假消息。口罩目前資源緊張，主要服從政府調配。

比亞迪表示，對於醫療物資類的生產准入資質目前在積極籌備審批認證，政府也對緊缺物資開設「綠色通道」。對於所生產的口罩會嚴格按照當前大陸國家標準來生產。比亞迪擁有專業的裝備研發和技術團隊，且擁有長期合作穩定的上游原料資源， 從原材料、生產技術準備方面有很大優勢。

除了比亞迪，廣汽集團8日聲明，正研究打造口罩生產線。目前，廣汽集團正在全力以赴調動資源緊急論證和研究，爭取早日落實。此項工作將交由廣汽集團零部件事業本部負責推進，不會影響整車製造的主業。

上汽通用五菱6日表示，在廣西區、柳州市政府的大力支持下，採取聯合上游供應商通過改建生產線的方式生產口罩。按照項目建設計畫，無塵車間由廣西建工集團負責改建，將於本月內建成投入使用，共設置14條口罩生產線，其中4條為N95口罩生產線、10條為一般醫用防護口罩生產線，日生產量預計達到170萬個以上。