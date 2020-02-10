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武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

二手房零交易！ 滬房仲憂二月更慘

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「如果疫情得不到明顯的緩解的話，上海市場上一手房和二手房幾近零成交的局面可能會在相當長一段時間當中成為一個常態。」易居企業集團CEO丁祖昱表示，一旦疫情得到緩解，市場也會相應比較快速的恢復。

澎湃新聞報導，丁祖昱認為，二手房方面的影響會比一手房更大。「現在是全面停滯，疫情之後緩解的過程，我認為二手房可能會比一手房要稍微再慢一點，它需要整個二季度來慢慢恢復。住房租賃市場的影響不是特別大。」

受新冠肺炎疫情影響，多地為減少人員聚集，紛紛推出開發商暫停對外開放商品房售樓處、仲介公司暫停營業等措施。1月26日，中國房地產協會建議，房地產開發企業暫停售樓處銷售活動。目前已有多家房企將線下銷售轉到線上，通過多種方式開展線上賣房。

在目前的形勢下，丁祖昱建議開發商，「2月份大家還是做最壞的打算。」

丁祖昱認為，3月份除了湖北之外，大多數地方如果得到強有力的控制的話，3月份或3月中下旬，很多地方的成交可開始慢慢恢復。如果再加上目前金融方面的配合，二季度成交可能會有較明顯的恢復。

丁祖昱強調，一季度對房企來說最核心的問題還是資金流問題。「由於1月份的銷售下降和2月份的銷售停滯，會影響一部分的現金流。往年一季度和二季度都是拿地的一個高峰，當年拿地可以在年底前上市銷售，實現當年回款，今年房企就要重新調整一下投資的策略。」

據證券日報報導，2月4日以來，北京、天津、上海、杭州、重慶等多地暫時叫停了土地出讓，涉及土地總計起始價格超過了340億元人民幣。

丁祖昱認為，「中國房地產從2018年下半年開始調整之後，一直是處於調整期的。房地產行業需要一次比較大的下行，這次疫情可能會完成最後一跌。之後在市場、政策、金融等各方面的配合下，應該進入到新的一輪發展過程當中。」

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