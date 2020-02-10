好房東撐企業 上海多區減免房租

上海市經濟和信息化委員會披露，上海的中小企業量大面廣，其數量占上海全市企業總數的99%。疫情之下，上海多個區紛紛出台租金減免政策，力當「好房東」，助企業撐過難關。

中新社報導，在上海的嘉定區，國資企業牽頭對承租該區國有、集體企業資產類經營用房的中小企業及個體工商戶，免收房租1個月，減半房租2個月，約免除了2000多萬元（人民幣）租金，到期後將視情況延長。此外，上海的靜安區、黃浦區等8個區，和閔行經濟技術開發區等30多家開發主體也紛紛通過租金減免支持中小企業發展。

上海新地嘉兆物聯網有限公司（新地）、上海中駿商業管理有限公司（中駿）等上海虹橋商務區的7家業主型民營企業，8日也率先聯合行動並倡議虹橋商務區範圍內所有相關企業，在疫情防控時期，對入駐商戶給予一個月至兩個月的租金全免或減免，對相應物業管理費，給予全免或減免。

為了提供更多支撐，上海8日推出了「上海市全力防控疫情支持服務企業平穩健康發展的若干政策措施」，推出28條綜合政策舉措，其中一項重要措施就是減免企業房屋租金。

根據上述政策措施，中小企業承租上海市國有企業的經營性房產（包括各類開發區和產業園區、創業基地及科技企業孵化器等）從事生產經營活動的，先免收（今年）2月份、3月份2個月的租金；對間接承租的企業，應確保租金減免落到實處，使實際經營的中小企業最終受益。

據「上海市企業服務雲」此前對上海2000多家中小企業做的問卷調查和重點電話訪談，50%的受訪中小企業都有對成本方面的擔心，這些企業對租金減免等有比較迫切的需求。