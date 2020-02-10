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上海金融輸血 28條就占7條

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2月8日，上海發布「關於全力防控疫情支援服務企業平穩健康發展的若干政策措施」，共28條綜合措施支持企業全力抗疫。其中金融措施有7條，分別就支援防疫重點企業和受疫情影響較大的行業做出細緻部署。

澎湃新聞報導，上海的措施，加大對相關企業的「輸血」力度，另一方面還要降低資金價格。比如，對防疫重點企業的優惠貸款利率要降到1.6%以下，而疫情防控期間對受疫情影響較大的行業及中小微企業的貸款利率降到3.9%。

同時，也要求銀行通過變更還款安排、延長還款期限、無還本續貸等方式，對受疫情影響較大導致到期還款困難企業予以支援，不抽貸、不斷貸、不壓貸。

強化對防疫重點企業的金融支援，包括：一、加強對防疫重點企業的專項信貸支援。鼓勵大型商業銀行的在滬分行和地方法人銀行積極使用人民銀行專項再貸款政策，對重點醫療防控物資和生活必需品生產、運輸和銷售的重點企業包括小微企業，提供優惠利率貸款，確保企業貸款利率低於1.6%。支援在滬金融機構通過發行金融債券、特定用途債券等，將所籌資金用於疫情防控相關領域。

二、拓寬疫情防控相關企業直接融資管道，包括科創板上市。鼓勵創業投資、股權投資機構引導社會資本投向相關醫療設備、疫苗藥品研發生產類企業。

三、強化保險保障作用。針對急缺醫療物資、疫情防控用品企業的進口訴求，鼓勵中國信保上海分公司積極開展進口預付款保險。鼓勵保險機構為支援湖北及參與疫情防治的本市醫務人員和防疫工作者，免費提供意外傷害及定期壽險保障。支持將意外險、疾病險等保險責任範圍擴展至新型冠狀病毒感染肺炎等。

為受疫情影響的各類企業提供金融紓困，主要為多途徑為企業提供資金支持，加大對流動資金困難企業的支持力度，加強融資擔保支持。

對因參與防疫工作導致的企業延遲交貨、延期還貸、合同逾期等失信行為，不將其列入失信名單。對受疫情影響無法如期履行或不能履行國際貿易合同的企業，支持上海市貿促會出具不可抗力事實性證明。

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