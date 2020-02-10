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酒店紓困 同程旅遊5億授信資金

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

同程旅遊8日發布消息稱，推出5億元（人民幣，下同）專項授信資金，用於緩解酒店在新冠肺炎疫情這一特殊時期的資金壓力。

澎湃新聞報導，同程旅遊旗下同驛貸將牽頭，並聯合數十家金融合作機構推出專項授信資金，其中包括中旅銀行、光大銀行、華夏銀行等。

根據同程旅遊的解釋，此產品主要是為了緩解疫情這一特殊時期的酒店經營、生存問題，資金用途主要為支付酒店房租、員工工資等經營成本，單項目融資額度較低，在20萬至500萬元（人民幣，下同）之間，融資期限為3至12個月。

「目前，縱觀整個旅遊產業，涉及食、住、行、遊、購、娛各要素的企業，均受到較大影響，影響程度位居所有產業的前三。尤其是中小微企業，承受著前所未有的壓力。旅遊產業的酒店業是典型高度依賴現金流的行業，受新冠肺炎疫情影響，大量酒店會在短期內失去收入來源，而房屋租金、員工工資、水電煤等等固定經營成本卻無法縮減。」同程旅遊表示，受經濟下行影響，酒店業2019年的入住率本就整體下滑，而此次疫情，更是把許多酒店推向了生死攸關的「節骨眼」上，短期內的資金緊缺問題迫在眉睫。

隨著新冠肺炎疫情的發展，包括同程、攜程、飛豬、去哪兒網等平台自1月21日起，多次升級免費退款保障，其中免費退改的產品涉及地區從武漢升級到湖北，再升級到全大陸；免費退改的機票酒店從境內升級到境外，退改涉及訂單的時間也逐漸延長。

「在疫情爆發初期，同程各個業務單位頂住了暴增的退單壓力，通過技術和人力的全面投入，履行了我們對於使用者的服務承諾。為了應對疫情，同程集團啟動了2億元危機應急保障金，並不斷升級疫情退改保障措施。」同程集團創始人、董事長、同程商學院院長吳志祥指出。

此前的1月27日，同程集團宣布啟動危機應急保障金2億元，在同程藝龍平台，用戶預訂日期在1月24日0點前、且入住日期及離店日期均在1月27日至2月8日的國際酒店訂單，同程藝龍承諾可以免費取消，用戶享受「安心退」服務。

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