助企業復工 上海推抗疫28條

正值新冠肺炎疫情防控關鍵時期，大陸大多數地區的企業也復工在即，如何為企業減輕負擔，成為各地方政府面對疫情的問題。上海8日推出28條綜合政策舉措，包括加大對防疫重點企業財稅支持力度、減免企業房屋租金、免除定期定額個體工商戶稅收負擔等多項內容。

中新社報導，上海推出「上海市全力防控疫情支持服務企業平穩健康發展的若干政策措施」，28條綜合政策舉措有三方面特點，即更加聚焦企業最需要解決的問題，更加關注幫助中小企業度過難關，更加注重優化對企業的特殊服務。

上海市政府副秘書長馬春雷表示，現金流暫時性困難是當前眾多企業面臨的「急難煩愁」問題，也是這次制定政策的首要切入點。上海市將通過減、免、緩、退幾個要點，緩解企業的燃眉之急，各項政策預計可為企業減負約300億元人民幣。

財政政策支持方面，上海市財政局副局長金為民強調要保障重點防疫物資的生產供應。「對應急徵用企業的技術改造給予50%-80%的財政補貼，對剩餘防疫物資實行政府收儲，讓企業安心生產，並對生產指定重點防疫物資產生的政策性虧損給予財政補貼，保障企業開足馬力、全力保供」。

關於復工復產問題，上海市經濟和信息化委員會總工程師劉平表示，將推進市、區、街鎮三級政府進駐企業聯合辦公的溝通機制，多措並舉保證企業正常復工。同時，聯繫當地產業園區招收零工，優先安排本地及未離滬員工先行生產復工，也幫助一些外省市滿足健康要求的員工加快返廠。

值得注意的是，外資企業在這場戰疫中和上海其他企業一樣，平等享受相關扶持政策。