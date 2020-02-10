貴州拚5G 今年基地台要破萬

貴州省大數據發展管理局8日披露，「貴州省5G發展規劃（2020-2022）」正式發布，提出到2020年底，貴州省5G基站超過10000個，實現各市州和貴安新區核心區5G網絡連片覆蓋和規模商用，同時將深化5G在先進製造、智慧交通等十大領域融合應用發展。

中新社報導，貴州作為中國大陸首批5G試點區域之一，在推動5G產業發展上不遺餘力。此次發布的「規劃」是該省繼2019年7月和9月印發實施「貴州省推進5G通信網絡建設實施方案」和「加快推進全省5G建設發展的通知」後，對5G發展的再部署再推進。

「規劃」對大陸國內外5G發展態勢，貴州省發展5G的基礎和優勢、存在問題與面臨挑戰進行研究分析，在5G產業發展重點上，提出網絡建設、融合應用、產業發展、安全保障等發展方向。

貴州將從統籌規劃、開放共享、網絡覆蓋、網絡高質量發展方面加快5G通信網絡建設；從產業數字化、智慧化生活、數字化治理方面在先進製造、智慧交通等十大領域深化5G融合應用發展；從打造產業引擎、發展產業平台、產業集聚發展方面打造5G產業發展生態；從構建網絡安全體系、強化網絡設施保障、提升應用安全服務等方面加強5G網絡安全保障。

「規劃」指出，5G以高速率、低時延和千億級的連接能力，成為構建萬物互聯的關鍵網絡基礎設施，5G的最大場景是產業級的應用，實體經濟密集的產業園區等高流量區域成為未來幾年的發展重點。

「規劃」提出將5G融合應用放在產業數字化、智慧化生活、數字化治理三大方向。今年，貴州將結合該省5G發展的實際需求，把實現市州以上連續覆蓋和規模商用作為發展重點，加快重要交通幹線與交通樞紐場所、重點產業園區、4A以上旅遊景區等重點區域的5G網絡深度覆蓋。