德陽造田灣核電案 關鍵環節順利通關

春節期間，總部位於四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）迎難而上，全力保證田灣5號核電汽輪機組成功非核沖轉。

非核沖轉是核電汽輪機組獨有的試驗項目。為了充分保障業主對機組投運周期的要求，東汽派出精兵強將，確保專案進展順利；並充分利用資訊化手段，通過微信群建立技術支撐團隊；同時通過網路會議，研究制定非核沖轉技術方案。

近日，在江蘇連雲港田灣核電廠項目現場，田灣5號核電汽輪機組首次達到額定轉速1500轉／分，機組的軸振、瓦溫、軸位移、偏心、脹差、回油溫度等關鍵參數均在合理範圍內，各輔助設備和系統也運行正常，標誌著田灣5號核電汽輪機組非核沖轉工作取得圓滿成功，獲得了中核工程公司和田灣業主的高度讚譽。

田灣三期核電專案兩台機組，採用了東汽設計製造的四缸六排汽半轉速核電汽輪機。東汽是大陸核電機組投運最多的汽輪機供應商，此類機型及其相似機型的汽輪機已在大陸成功投運18台。如今田灣項目的成功，再次證明東汽在核電領域的先進技術實力。