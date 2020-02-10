搬400億人民幣！ 福州助企業渡難關

受疫情的衝擊和影響，福州部分企業近期生產經營遭遇到了一些困難，特別是資金周轉方面問題較多。福州市副市長林中麟分析認為，福州企業尤其是中小企業正承受較大壓力。該市與等四家金融機構合作推出扶持政策，專項額度達400億元（人民幣，下同），截至目前已與首批福州企業達成了總金額為26.6億元的貸款協議。

中新社報導，福州市「應對疫情、共渡難關」政府銀行企業對接會，8日在福州舉行。據福州市官方通報，該市與中國進出口銀行福建省分行等四家在榕金融機構合作推出扶持政策，專項額度達400億元（人民幣，下同），截至目前已與首批福州企業達成了總金額為26.6億元的貸款協議。

此前，福州已推出若干措施，扶持中小微企業有效應對疫情、共渡難關。福建省委副書記、福州市委書記王寧當天在對接會上表示，要加大金融扶持力度，降低企業運營成本，幫助企業渡過難關。

在福州市常務副市長林飛看來，降低企業的融資成本是重中之重。他表示，對於疫情防控重點保障企業的新增貸款，財政部門將予以貼息；對在庫及新增項目，福州市技改基金（二期）年利息由4.5%降低到3.5%；確保2020年中小微企業的融資成本不高於2019年同期融資成本。

中國進出口銀行福建省分行與福州市人民政府簽訂協議，進一步加大政策性金融支持疫情防控和實體經濟發展的力度。該分行行長王須國表示，將為福州重點企業提供更加精準、高效的金融服務，全力滿足企業合理融資需求，「以點帶面」穩住製造業這個經濟發展基本盤。

目前，中國進出口銀行福建省分行安排50億到100億元的支持福州重點工業企業應急資金專項貸款額度，按最高利率不超過3.33%、貸款期限不超過半年、對經營正常且符合相關條件企業採取免擔保等授信政策予以支持，已會同福州市工業和信息化局落實了首批5家企業8億元授信。