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概念股掀漲停潮 救急！陸企兼職產口罩

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

春節後開市首周，口罩概念股持續上演漲停潮，累計漲幅超40%。同時，為保障供應，不少企業開始「兼職」生產口罩。上汽通用五菱、富士康、中石化、廣汽集團等企業也加入生產大軍。

中新社報導，今年春節，口罩成必備抗疫物資。2月7日，泰達股份、奧美醫療、欣龍控股、振德醫療、南衛股份等10只個股漲停。與此同時，口罩生產迎利好，大陸央行稱設立3000億元人民幣專項再貸款，實施優惠貸款利率，加強對重要醫用、生活物資重點企業的金融支持。

部分醫療上市公司緊隨其後，調整口罩、防護服等相關的業務。紫鑫藥業、延安必康、佛慈製藥、再升科技等均發佈公告表示將增加經營範圍，生產口罩等醫療物資。

與此同時，一些鞋服、嬰幼兒用品廠家開始轉產口罩。不僅如此，上汽通用五菱、富士康、中石化等企業也加入生產大軍。上汽通用五菱官方微信號發布消息稱，將聯合供應商通過改建生產線的方式轉產口罩。富士康表示，集團旗下工業富聯近日在龍華園區首次導入口罩生產線，目前正申請產品資質認證。

中國石化也在官方微博上廣撒「英雄帖」。「我有熔噴布，誰有口罩機？」「我們需要口罩機。您若有富餘、可用的設備，可轉讓給我們，我們將協調生產、增產口罩。增產的口罩，我們可全部收購支持湖北抗疫一線，也可支持企業所在的地方防疫抗疫」。

經濟觀察網報導，華南的廣汽集團也在籌備口罩生產線，預計將於近期開工生產。在莆田，雙馳實業、泰盛實業等多家鞋服企業加班加點轉產口罩、防護服等防護用品。在確保原料供應的前提下，預計每天能生產口罩共超過150萬個。

母嬰用品企業南京船之寶決定停下手中訂單，轉型產口罩。主要生產紙尿褲的爹地寶貝發微博稱，公司轉產口罩，截至2月6日產能已經提速至140萬片。商務男裝企業雅戈爾宣布，研發團隊正在抓緊研發新型口罩，用於對病毒預防，研發成功後將馬上投入生產。

中國紡織品商業協會相關負責人表示，隨著節後各地陸續復工，全大陸的口罩產能將得到迅速提升。

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