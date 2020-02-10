陸企抗新冠 共享員工度小月

幾年前，線下傳統等實體店舖恐怕沒想到有一天會和「老對手」互聯網電商握手言和，雙方「共享員工」解決員工臨時待崗問題。 盒馬鮮生全國經營管理總經理胡秋根表示，隨著疫情爆發，盒馬訂單量增長非常快，春節留守員工勞動強度非常大，因此產生聯合餐飲企業解決更多的用工問題的想法。

中新社報導，與線下客流稀少、人跡罕至的景象相反，不出門卻讓「宅經濟」更為紅火。京東近日發布的數據顯示，今年春節期間各項「宅消費」需求整體大幅超過去年，其中如生鮮類的成交額最高達到去年同期的400%，寵物生活的成交額最高達去年的230%，遊戲設備的需求峰值為去年同期的254%，健身訓練則達243%。

餐飲是受疫情衝擊較嚴重的行業之一，據廣東省餐飲服務行業協會日前開展的行業問卷調查，在廣州、深圳、佛山等廣東多地，春節期間96%的持續營業餐飲企業同比營收下降五成以上，其中三成企業收入幾乎為零。與此同時，絕大部分企業面臨租金、人工、能耗、稅收等多重成本壓力。

「我們企業有500多員工，從年初一到現在一直停業」，湛江大型餐飲企業御唐府負責人海君表示，即便是復工復業後，生意也未必能立即跟得上，對員工可能需採取輪崗制，這樣就可能會產生不少富餘人力。一方面不想臨時裁員，一方面沒有營收，餐飲企業陷入兩難境地。

胡秋根表示，「餐飲員工安全，又受過專業培訓，能够迅速用得上」。除此前已合作的餐飲企業雲海肴、探魚，接下來還有蜀大俠、望湘園等500多名餐飲企業員工到盒馬「上班」。

在廣州天河崗頂的盒馬鮮生店，店長厲松江正在帶領兩位「新員工」熟悉超市環境。「這段時間都在宿舍，玩手機打遊戲」，新員工劉燦泉是連鎖餐廳探魚在春節期間的留守員工，沒想到疫情一來，門店早早就關門了，不僅沒事情做工資也受到影響。「我們經理說可以來這邊上班，我就報名過來了」。

2月6日，阿里本地生活服務公司正式推出「藍海」就業共享平台，邀約全大陸各地餐飲商戶統一為「富餘」員工就近報名，成為外賣騎手或負責打包、收銀、理貨等工作。2月8日，京東物流面向全大陸開放包括倉儲員、分揀員、快遞員、駕駛員等在內的超過兩萬個一線工作。截至目前，已有包括阿里、京東、蘇寧、每日優鮮等電商企業開放與傳統餐飲企業「共享員工」。