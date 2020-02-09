馬雲牽線！日捐贈10萬套防護衣 包機抵滬

武漢肺炎疫情蔓延，阿里巴巴創辦人馬雲牽線日本醫療國際化機構，將10萬套防護衣全部無償捐贈給大陸，並包機今（9）日從日本連夜運抵上海。這批物資將通過阿里菜鳥綠色通道，被送往全大陸20家醫療機構，用於抗擊新冠肺炎。

澎湃新聞報導，據悉，這批物資是由馬雲牽線，通過一般社團法人日本醫療國際化機構名譽理事長二階俊博在日本籌集，日方將10萬套防護服全部無償捐贈給大陸。

據阿里巴巴旗下物流菜鳥方面表示，為了將這批醫療一線急需的物資快速運送回國，阿里菜鳥綠色通道於2月7日緊急響應，將分布在日本13個地方的物資迅速集結在東京一地，並調集10輛重型卡車運到大阪機場，同時協調大陸貨運航空公司騰出包機飛往日本接回物資。在中日多家物流企業的協作下，僅用24小時，10萬套防護服就抵達上海口岸。

據了解，受日方委託，這批防護服將通過阿里巴巴公益基金會捐贈給湖北武漢、黃岡、宜昌、鄂州，浙江杭州、溫州、寧波，以及河南鄭州、南陽、信陽，遼寧大連，海南三亞等地的20家醫療機構。