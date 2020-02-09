重金防疫！大陸疫情防控資金逾3,100億元

大陸財政部官網今（9）日召開會議稱，將發揮財政職能，為打贏疫情防控提出五點要求，其中，統計至8日，各級財政共安排疫情防控資金人民幣718.5億元（約新台幣3,142億元），保障疫情防控資金供給。

會議稱，大陸國家主席習近平強調，疫情防控不只是醫藥衛生問題，而是全方位的工作，因此，財政部門提五點要求：一要全力保障疫情防控資金供給。統計至2月8日，各級財政共安排疫情防控資金人民幣718.5億元，實際支出人民幣315.5億元。其中，中央財政共安排人民幣172.9億元。財政部門要根據疫情發展態勢和防控需要，繼續做好經費保障工作。

二要切實落實落細各項財稅支持政策。有關部門及時研究頒布一批財稅支持政策，涵蓋患者救治、醫護人員激勵、政府採購、物資保障等方面。中央財政將根據疫情防控需要，繼續頒布和完善有關財稅支持政策。

三要切實兜牢地方「三保」底線（保工資、保運轉、保基本民生），是保持社會穩定的壓艙石。做好維護社會穩定工作，是有效應對重大疫情的重要保障。當前疫情防控形勢嚴峻復，做好「三保」工作尤為重要。

四要同舟共濟做好各項防控工作。要增強大局意識和全局觀念，採取防控舉措時，既要考慮本地區本領域防控需要，也要考慮對重點地區、對全國防控的影響。

五要努力促進經濟平穩運行。當前，疫情已經對宏觀經濟運行產生影響，春節期間部分服務行業受到較大衝擊，節後可能出現部分工業企業特別是中小企業生產經營困難的狀況。各級財政部門要堅定信心，做好應對各種復雜困難局面的准備，積極支持企業復工復產，加大對防疫保障企業和受疫情影響較大行業企業財稅支持力度。