富士康復工計畫被叫停？ 深圳官方：不實消息

針對網路傳「富士康恢復生產的計畫被政府叫停」，深圳市龍華區工業和信息化局今（9）日澄清為不實信息，目前，稽查工作正在進行中。企業生產復工情況，該局將即時向社會公布。

內容指出，根據「廣東省疫情防控指揮部辦公室關於實施企業提前復工報備的通知」、「深圳市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部辦公室關於實施企業復產、復工報備制度的通知」及補充通知要求，2020年2月6日，富士康集團旗下3家法人企業向我局提交企業復產復工備案及疫情防控承諾書。

龍華區工業和信息化局以聯合各部門組成現場查核小組，正對富士康集團法人企業僅行稽查，重點核查企業是否落實復產復工「八個必須」情況。

必須建立一套企業防控管理體系；2必須建立一本企業防控工作台帳；3必須組織復工員工一日測量2次體溫；4.必須每日為每位員工準備至少一片口罩；5必須落實一處符合疫情防控要求的隔離場所；6必須每天進行至少一次衛生消殺；7必須建立一個安全防護用餐機制；8必須儲備一批充足的防控物資。