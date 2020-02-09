工人來不了、物資又短缺 中國工廠10日難復工

中國遭到新型冠狀病毒疫情衝擊，企業原本預計10日陸續開工，恐怕又得延宕；而工廠缺工加上物料短缺，以及國際禁飛，讓經濟繼關稅戰後，受到另一波打擊。

為避免新冠病毒擴散，中國祭出封城，卻讓人民無法返回工作崗位，而資方仍得支付工資。能夠勉強開工的工廠，因人力和物料短缺，產能預計將大減。

疫情影響全世界最大的製造國，連世界級企業蘋果(Apple)和高通(Qualcomm)等公司都無法倖免，許多小型企業更可能一蹶不振；中國當局不只不同意鴻海深圳工廠在10日復工，iPad代工廠台灣仁寶也宣布，江蘇昆山廠延後至17日復工。

品保公司順意遠東(Sofeast)執行長安佐然(Renaud Anjoran)，就不確定能否在開工時有足夠人力。他說：「如果好幾個主要供應商關廠，禁飛持續數個月，對企業非常危險，比被多收10%關稅增加成本還可怕。」

美商安集利安科技(Agilian Technology)也表示，就算工廠如其運行，在品質管控和交貨也會碰上問題；執行長高索格斯( Fabien Gaussorgues )表示：「供應商無法做出任何承諾，有可能迫使我們停工，這是最大的威脅。」

不只國際運輸受阻，DHL的風險分析部門也發現，中國國內運輸每趟所需時間，更可能因在高速公路須測量駕駛和乘客體溫，增加四至五小時。

新冠病毒爆發前，受到美中貿易戰影響，中國的經濟成長已幾乎是近30年來的新低；加上疫情仍持續延燒，高盛集團(Goldman Sachs Group)對2020年第一季中國經濟成長率預測，已由5.6%下修至4%，負面影響可能持續加劇。