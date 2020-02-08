疫情蔓延！中國矽谷停擺 深圳企業10日復工機會渺茫

截至8日12時，深圳累計確診的武漢肺炎病例已經達到354例。為阻止疫情持續擴散，深圳8日起擴大管制，外地人車要進入深圳都必須至少提前一天上網申報。深圳還要求企業復工前必須先提出申請，但由於規定繁瑣，迄今接獲通知可在10日復工者有限。台商普遍預期，下周一深圳要全面復工的可能性恐微乎其微。

深圳市交警局宣布，8日起，深圳全市將在「車輛防疫檢查點」推出提前申報措施，所有掛外地車牌的車輛首次通過「車輛防疫檢查點」時，必須提前至少一天進行網上申報才可通過。

此外，深圳本地車牌若在今年1月1日後曾前往疫情發生地或途徑疫情發生地；駕駛員及乘客中有非深圳戶籍者；中型以上客車的所有非深圳戶籍乘客，也都必須提前至少一天上網申報。

對於這項人車控管新措施，深圳市台商協會一名幹部表示，因為政策才剛發布，對台商帶來的實際影響仍須了解。他同時強調，由於目前屬於「非常時期」，他也不便接受媒體訪問。

另一名在當地設廠已逾20年的台資企業總經理表示，外地車輛現在還是可以進出深圳，只是多了道手續，變得更麻煩。而且因為嚴控外地人車進入，加上全市所有居住小區（社區）都已實施封閉管理，因此即使8日是周六，整個深圳仍宛如空城。

一家台資企業負責人表示，事實上會影響台商能否在10日如期復工的關鍵，還不在於管制外地人車進入，而是深圳實施企業復產復工報備制度，要求企業必須先做好各項防疫工作，包括備妥紅外線體溫探測器、消毒水、口罩等物資，提出申請、通過檢查獲得同意後才能復工。

當地一名台資電子廠表示，他們公司7日提出申請，另一家友廠5日就提出申請，但直到8日都沒人到工廠檢查，也沒接到可以復工的通知。打電話詢問，當地官員的回覆是，在收到企業申請後會統一上報，之後再分批通知。

這家台資電子廠表示，按目前情況來看，多數企業10日根本復工無望。他認為，深圳應是擔心企業一旦10日全面開工，大量外地員工、民工這幾天陸續返回深圳，恐加速疫情傳播。據他所知，不少企業現在只能自行私下偷偷開工生產。

包括：深圳建築業協會、深圳市房地產仲介協會、深圳市水泥及製品協會等13家建築相關行業協會則率先聯合發布一份倡議書，呼籲企業應主動延後復工，待疫情受控和條件成熟後，再分批申請復工。

倡議書指出，為有效避免員工返程和人群聚集可能帶來的傳染風險，各企業要堅決服從和積極配合政府及主管部門疫情防控和復工安排，有序、分批、穩妥開展復工。在未獲得審批同意前企業不得復工，務工人員復工前不得提前返回。

深圳早已是全球最大消費性電子製造基地，2017年GDP就超越香港，更被譽為是中國的矽谷。根據深圳市長陳如桂上個月發表的政府工作報告，去年深圳GDP已經達到人民幣2.69兆元（約3,900億美元）。