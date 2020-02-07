南京從2月10日起 將逐步啟動企業復工復業

武漢肺炎疫情延燒，採「封閉式管理」的南京市政府7日發布，從2月10日起將逐步啟動企業復工復業。

包括永豐銀、台積電日前都已經發布，將於2月10日全面復工。

台積電南京廠以12奈米、16奈米製程為主，目前月產能為1.5萬片，占台積電總產能僅約1%到3%。

除了台積電，目前在南京的知名台企，還有台塑、華新麗華、群創、彩晶等；台資銀行則有在南京的據點，包括富邦華一、永豐銀，彰銀有南京子行與南京子行的南京分行。

揚子晚報報導，南京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作指揮部，7日發布「關於逐步啟動全市企業復工複業的通告」，其中提到復工複業之前，企業要做好員工排查登記，對到過省外疫情重點地區的，需集中隔離或居家隔離14天。