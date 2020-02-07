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武漢肺炎肆虐 大陸外匯存底不減反增

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
大陸國家外匯局網站披露，今年1月，大陸跨境資金流動總體穩定。中新社資料照片

大陸國家外匯管理局發言人王春英今（7）日表示，截至今年1月底，大陸外匯存底規模為3兆1,155億美元，較去年12月底增加76億美元，增幅0.2%。

國家外匯局網站披露，今年1月，大陸跨境資金流動總體穩定，外匯市場供求基本平衡，為外匯存底規模穩定提供支撐。

同時，受中美簽署第一階段經貿協議、英國正式脫歐及新型冠狀病毒感染肺炎疫情等多重因素影響，國際金融市場上美元指數小幅上升，主要國家債券價格上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，外匯存底規模上升。

王春英表示，往前看，外部環境依然複雜嚴峻，國際金融市場仍面臨較多不確定因素。此次新型冠狀病毒感染肺炎疫情對大陸經濟的影響是暫時的，大陸有信心、有能力、有把握打贏這場疫情防控阻擊戰。

她稱，大陸經濟長期向好、高品質增長的基本面不會改變，加上外匯市場運行機制日益完善，有利於市場平穩運行，這都將繼續為外匯存底規模保持總體穩定提供堅實基礎。

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