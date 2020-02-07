聽新聞
test
0:00 / 0:00
武漢肺炎肆虐 大陸外匯存底不減反增
大陸國家外匯管理局發言人王春英今（7）日表示，截至今年1月底，大陸外匯存底規模為3兆1,155億美元，較去年12月底增加76億美元，增幅0.2%。
國家外匯局網站披露，今年1月，大陸跨境資金流動總體穩定，外匯市場供求基本平衡，為外匯存底規模穩定提供支撐。
同時，受中美簽署第一階段經貿協議、英國正式脫歐及新型冠狀病毒感染肺炎疫情等多重因素影響，國際金融市場上美元指數小幅上升，主要國家債券價格上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，外匯存底規模上升。
王春英表示，往前看，外部環境依然複雜嚴峻，國際金融市場仍面臨較多不確定因素。此次新型冠狀病毒感染肺炎疫情對大陸經濟的影響是暫時的，大陸有信心、有能力、有把握打贏這場疫情防控阻擊戰。
她稱，大陸經濟長期向好、高品質增長的基本面不會改變，加上外匯市場運行機制日益完善，有利於市場平穩運行，這都將繼續為外匯存底規模保持總體穩定提供堅實基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言