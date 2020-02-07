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首揭疫情李文亮離世 武漢市發公告示敬意但未道歉

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
武漢市中心醫院眼科醫生李文亮於昨日晚間辭世。圖/取自李文亮微博

首先揭發武漢肺炎疫情的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮於昨日晚間辭世，武漢市政府、湖北省衛健委、武漢市衛健委與武漢中心醫院今日均發布公告，均表示對李文亮的離世表示沉重哀痛。

李文亮的離世訊息在昨日晚間九點多開始在網路上傳播，大批網民到李文亮微博留言紀念，今日上述單位均發布相關訊息，表示哀悼。不過，公告的哀悼文均指，對李文亮堅守一線抗疫表示敬意，未有提及其率先揭露武漢出現了與SARS冠狀病毒高置信度陽性指標的檢測報告。

由於李文亮率先警示疫情，卻被大陸公安以造謠約談處理，大批大陸網民仍認為，武漢政府欠李文亮醫生一個道歉。而武漢市的公告僅表示敬意，仍未向李道歉。

武漢市政府表示，武漢中心醫院李文亮醫生，因感染新型肺炎，經全力搶救無效不幸去世。「我們深表哀悼，萬分惋惜！對其堅守一線抗擊疫情表示敬意，對其家人表示誠摯慰問！」

湖北省衛健委則指出，獲悉李文亮在抗擊疫情中不幸感染新冠肺炎，經全力搶救無效不幸去世。湖北省衛生健康委向李文亮表示深切哀悼，並向其家屬表示誠摯慰問，向一直奮戰在抗疫一線的全體醫務工作者表示崇高敬意。值此抗疫關鍵時期，希望全體醫務人員在抗擊疫情的戰鬥中切實做好防護工作，更好地為人民群眾健康服務，堅定信心、齊心協力打贏這場防疫阻擊戰。

武漢市衛健委表示，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮在抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情中不幸感染，因病情惡化，經搶救無效，於2020年2月7日淩晨2點58分去世。武漢市衛健委特向李文亮醫生表示沉痛哀悼並向其家屬表示深切慰問。

武漢中心醫院則在微博上發出訊息，指出漢中心醫院眼科醫生李文亮，在抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染，經全力搶救無效，於2020年2月7日淩晨2點58分去世，對此，醫院方面深表痛惜和哀悼。

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