工業富聯新增口罩生產線 2月底日產200萬個

「企業招聘主要依賴招聘會，往年線下招聘的比重占到九成多，這個渠道取消了，企業很發愁。」蘭太化工有限公司是江西省新幹縣的一家化工生產企業，疫情發生後，企業的消毒用雙氧水生產線開足馬力、加班加點。該公司副總經理羅波表示，隨著產能的擴大，企業用工短缺問題隨之而來。

2020-02-07 04:30