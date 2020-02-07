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工業富聯新增口罩生產線 2月底日產200萬個
鴻海集團旗下工業富聯（FII）發布公告，公司新增的口罩生產線將優先用於富士康集團近百萬員工，未來視情況對外支援輸出口罩，預計對公司經營業績影響較小。
證券時報e公司報導，公告指出，工業富聯主營業務未發生變化，新增從事醫用口罩的生產，是在新型冠狀病毒肺炎防治的大背景下，基於落實當地政府要求，迅速應對疫情所需。
公告稱，目前預計2月底可實現日產200萬個的產能計畫，優先用於富士康科技集團近百萬員工內部生產防疫保障；不占用社會資源，為民眾口罩需求騰出空間；未來視情況積極對外支援輸出，為當前疫情防控工作提供有力支撐。
公告表示，鑒於使用安排和用途，預計對公司經營業績影響較小。目前首條日產10萬個口罩生產線尚處於試產階段，產品資質認證尚在申請中。
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