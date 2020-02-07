逢疫情寒流 經濟強省廣東多舉措暖企

新型冠狀病毒肺炎疫情之下的眾多中國大陸企業面臨新的困難。作為經濟第一強省的廣東，為減輕企業負擔，幫助企業更好經營，廣東多部門、多地區紛紛推出扶持政策，助企業度過難關。

中新社報導，由於疫情的影響，廣東眾多企業春節後無法快速復工，租金、工資、融資利息等固定成本支出，成為企業經營面對的首要壓力。為此，大陸國家稅務總局廣東省稅務局近日發布10項措施，對醫用防護服、口罩、醫用護目鏡、負壓救護車、相關藥品等疫情防控物資生產企業，優先落實相關減稅降費政策，對受疫情影響較大的餐飲、酒店行業企業和其他未能及時充分復工復產的企業，及時輔導落實好小微企業普惠性減稅等政策。

在金融幫扶方面，廣東多個金融部門聯合發出「關於做好疫情防控期間金融服務和安全穩定工作的通知」，提出7條措施，要求發揮金融合力，為疫情防控提供有力支持。

該通知要求，各金融機構要建立信貸、匯兌等金融服務綠色通道，有效解決相關企業流動性需求。銀行等金融機構可合理採取延期還貸、展期續貸、降低利率、減免逾期利息等措施，幫助企業度過難關。

根據企業實際需要，廣東各地方政府也推出多項幫扶舉措。廣州黃埔區、廣州開發區推出「暖企8條」措施，對疫情防控、應急保障物資生產、藥物研發等企業給予多項獎勵，最高獎勵1000萬元人民幣。對園區企業實行免收1個月房租、減半2個月房租等多項租金減免措施。

廣東佛山市、茂名市都推出10條幫扶措施，從加大金融支持、穩定職工隊伍、減輕企業負擔等方面，幫助企業度難關。深圳市則重點從租金、管理費、停車費等出台減免措施，切實為企業減負。

其中深圳國資委擬對各企業租戶共減免金額約9億元人民幣，深圳龍崗區預計共減免總金額近6000萬元人民幣。深圳市福田區推出「福企」11條政策，在為企業進行租金減免的同時，對企業生產經營、貸款貼息、融資、核心人才、攻關項目、勞動用工、招工等給予多項支持。