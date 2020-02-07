京東百度推遲赴港IPO

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

受武漢肺炎疫情影響，原本有意要在港上市的公司相繼延後上市計畫，包括大陸人臉辨識公司曠視科技，以及有意於今年首季回港上市的京東、百度，都分別暫緩上市申請和延後回流計畫。

證券時報、21世紀經濟報導，信永中和香港管理合夥人盧華基表示，因為IPO需要大量現場工作，團隊需要進行很多現場訪談工作，預估至少有30%的上市申請將受到影響，許多計畫上市的公司都推遲了時間表。

盧華基坦言，由於疫情持續，無論從股票估值、賣股票的時間窗口來說都不太理想，因此一些已經計畫上市的公司大都選擇推遲招股時間表，進行中的IPO則可能要延長時間表，而一些剛準備開始IPO的公司則推遲到第2季，甚至下半年。

他指出，未來兩三個星期展開工作比較困難，一些原本計畫到香港上市的中概股公司，也紛紛推遲了上市計畫，目前港交所仍然有大約200家公司排隊上市，根據規定，如果超過半年仍未能完成招股上市，公司需要追加一兩季的審計表，從而會延長上市時間表。

去年11月26日，阿里巴巴在港交所上市成功，上市首日股價逆勢大漲6.59%，為港股IPO市場注入了一劑強心針，這讓盧華基在內的IPO金融業人士一度以為IPO的「春天」要回來了，他所在的審計公司收入的三分之一都來自於IPO專案。

在疫情的影響下，IPO市場卻急速降溫，2月至今僅有三檔新股計畫上市，分別為大喜屋集團控股、富石金融控股、澳達控股。

中金公司首席策略分析師王漢鋒認為，疫情的影響可能是短期的，並在研究報告中指出，在2003年3月30日到4月25日SARS爆發期間，香港上市的中資股整體下跌8.3%，而之後的4月25日至6月15日期間，這類股票調整後反彈幅度達18.2%。

前海開源基金管理公司執行總經理楊德龍認為，從估值水準來看，港股在全球主要市場中已處於低點，「疫情可能短期造成港股的波動，但待疫情穩定後，港股的反彈力度有望加大，股價的下跌實際上給投資者提供了買入優質股票的機會。」

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