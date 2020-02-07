上海百貨公司冷清 超市賣場生鮮、泡麵熱銷

上海購物中心和百貨公司都是照常營業，但幾乎沒有人流，相較之下，超市賣場內生意尚可，尤其是生鮮產品和泡麵比較熱銷。

零售業分析人士沈軍表示，購物中心大量的消費領域是服裝、餐飲和娛樂等，這些在目前狀況下都是非剛需（非必需品），人們不會在此時去消費，相比之下，涉及民生用品的超市就生意還不錯，生活日用品和生鮮食品比較熱。

第一財經日報報導，位在太古匯商場裡一家化妝品門市店員表示，以往該店一天的營業額有人民幣數萬元，如今近乎為零，即使減免租金，但還有人工等成本需支付，短期內也無法指望客流大幅恢復。

南京路步行街的名創優品則指出，原本門市每天客流量頗高，疫情發生以來，已關閉了約三分之一門市，即使還在營業的門市也生意清淡。

聯華超市、蘇寧小店、大潤發等門市內，客流量相對較多，顧客和工作人員均戴著口罩，生鮮區域的貨物銷售比較快，庫存補給量還算充足；除了生鮮，泡麵也是熱銷品，尤其是碗裝的泡麵比袋裝款更受歡迎。

沃爾瑪方面表示，僅春節前一周至1月底的時間，沃爾瑪蔬菜整體供應已超過1萬噸，且銷售年增約二到三倍；米麵油整體供應近3萬噸，銷售年增近60%；肉類整體供應超2,000噸，1月整體銷售年增約70%。

家樂福透露，春節期間全大陸51個城市的209家門市不打烊、不斷貨，緊急加購、及時補貨，截至1月30日，已提供蔬菜5,000噸、豬肉560噸、水果2,200噸、雞蛋400噸。

沃爾瑪、家樂福、百聯等業者表示，目前超市貨品供應都有保障，但希望顧客們理性購物。