百勝中國：武漢肺炎疫情對今年業績產生重大影響

肯德基、必勝客、塔科貝爾等連鎖餐飲品牌的母公司百勝中國6日表示，近期爆發的武漢肺炎疫情，從長遠來看可能對公司2020年財務業績造成重大影響。

界面新聞報導，百勝中國6日在公布的2019年全年財報中表示，這場疫情「預期它將對2020年的銷售和利潤產生重大影響」。

目前百勝中國有三成左右的餐廳暫時停業，春節以來，百勝中國仍在開業的門店同店銷售額年減50%，主要由於客流量下滑及營業時間調整。

肯德基和必勝客先前在湖北省內的門市已經暫時停業，湖北省外的一些餐廳也調整了營業方式。

面臨疫情帶來的銷售和利潤損失的不只是百勝，海底撈於1月26日起宣布關閉大陸全部門市，中信建投分析指出，海底撈今年的營收損失可能達到人民幣50.4億元，淨利潤損失約為人民幣5.8億元。

而星巴克、麥當勞等餐飲連鎖，均陸續採取了部分暫時停業或全部門店暫時停業的措施，以減少疫情的潛在傳播風險。

不少餐飲和零售企業也都採取「自救」的舉動，例如肯德基、必勝客近期推出的「無接觸配送」服務，肯德基2月1日期開始提出宅急送的無接觸配送，也就是送餐員放在家門口或物業管理處等定點自取，減少面對面配送，以及肯德基餐廳也順勢推廣手機掃碼自助點餐，有的餐廳還配備了自取貨架等無接觸取餐嘗試。

百勝中國2019年財報顯示，營收87.8億美元，年增4%；淨利潤7.13億美元，年增1%。

此外，同店銷售額年增3%，其中肯德基年增4%，而必勝客年增1%。

2019全年百勝中國新開店1006家，目前門店數9,200家；其中肯德基門店數量達6534家，必勝客門店數為2281家，其他餐廳門店數為385家。

百勝中國CEO屈翠容指出，2019年新開門店數總額，是1987年在大陸開設第一家門店以來數量最高的一年。