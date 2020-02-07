河南零售巨頭 14店歇業

台資企業、河南零售巨頭丹尼斯集團昨（6）日宣布，為配合河南全省抵抗武漢肺炎疫情，昨天下午2時起至2月9日，暫停旗下七城市共14家購物中心和百貨公司；其他400家大賣場、便利店、生鮮超市正常營業。

丹尼斯集團方面表示，由於不少國際專櫃品牌目前都已歇業，加上不少在外地員工沒法趕回鄭州，綜合考慮後，百貨先暫停營業，但大賣場、便利點和生鮮超市，每天提供的民生必需品還是要供應不能中斷。

該集團人士指出，這段時間大賣場、便利店和生鮮超市營收，肯定無法覆蓋購物中心和百貨的虧損，這是非常時期，也要對消費者負責，「過年前就已經叫所有事業體的員工戴口罩，一天量三次體溫，甚至消費者進購物中心或大賣場，都要戴口罩量體溫，登記電話號碼。」

該集團人士指出，只要是手可以接觸到的手推車、把手，甚至廁所內外等會接觸到的地方，統統都消毒。

這是自2003年SARS過後，丹尼斯首次要求旗下百貨店體系大規模暫停營運。