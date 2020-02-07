閩浙出台措施 為中小企業減負

福建省近日推出省級措施，幫助中小企業度「疫」關。福建省5日晚間公布「關於應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，扎實做好『六穩』工作的若干措施」，從加強金融服務保障、減輕中小企業稅費負擔、著力降低運營成本、支持企業增產增效、推進重大項目建設、加大援企穩崗力度等六方面出台24條措施，支持和安排推動各類生產企業復工復產。

中新社報導，內容包括將加大信貸支持力度，適當降低利率、減免逾期利息、調整還款期限和方式；對不裁員、少減員、符合條件的用人單位按一定比例返還單位及其職工上年度實際繳納失業保險費；對承租國有經營性房產的中小企業，可免收或減半收取一定時間的房租等。

福建省明確，支持企業增產增效，推進重大項目建設。對2020年首季度利用電子商務第三方平台、自營平台實現實物商品網絡銷售額超過3000萬元（人民幣，下同）或農產品網絡銷售額超過1000萬元的企業，按銷售額的1.5%給予獎勵；對利用電商平台開展進出口業務，2020年首季度交易額增長超過300萬元的企業，按交易額的2%給予獎勵。

短短3天時間內，除了省級層面出台措施外，福州市、廈門市、泉州市、莆田市、三明市等地也分別推出具體措施，鼓勵中小微企業有效應對疫情、共度難關。

浙江省5日也下發文件「浙江省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控領導小組關於支持小微企業渡過難關的意見」，提出加大對小微企業降低要素成本支持、財稅支持、金融支持、外貿出口支持等17條政策，旨在充分發揮小微企業在疫情防控中的重要作用，幫助和支持小微企業度過難關。

浙江將降低小微企業用電、用氣、物流等成本，切實減輕小微企業負擔。如工業用電價格根據國家政策及時調整，工業用水價格、用天然氣價格均下調10%，期限為3個月。

在小微企業財稅、金融支持方面，「意見」提減免小微企業稅費、延期繳納稅款、緩繳社會保險費、返還失業保險費、減免小微企業房租及加強信貸紓困等。