食在廣東處寒冬 廣東餐企奮起自救

受新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，「食在廣東」正面臨嚴峻挑戰。廣東省餐飲服務行業協會也建議餐飲企業積極面對，包括發展外賣業務；減少菜品數量，優化菜單結構，提高出品效率，減少原料浪費和人員支出。

中新社報導，早在1月28日，廣東省市場監督管理局發布16條防控指引，要求廣東所有餐飲服務單位嚴格執行。其中，第15條規定，在疫情防控解除前，餐飲服務經營單位禁止接待大規模聚餐活動。佛山南海、江門等地已發布「現場就餐」禁令。

長期以來，廣東餐飲企業數量和營業收入在全大陸居於前列，「食在廣東」美名傳揚海內外。據廣東省統計局數據，2018年廣東省實現餐飲收入3884.59億元人民幣。春節期間正是廣東餐飲業生意紅火的時間之一。

廣東省餐飲服務行業協會日前調查顯示，廣州、深圳、佛山等多地，春節期間96%的持續營業餐飲企業同比營收下降五成以上，其中30%的企業收入幾乎為零；大部分企業面臨租金、人工、能耗、稅收等多重成本壓力，客流、現金流嚴重不足的困境如無法得到及時緩解，將在1個月至2個月內引發「閉店潮」。

廣東省餐飲服務行業協會秘書長程鋼表示，現在很多企業承受著「沒生意做、又要支付很多成本費用」的難題。該協會呼籲，包括商業綜合體等各類業主在疫情期間減免租金，分期、緩交租金、管理費；美團等各類O2O消費平台大幅度免除、降低餐飲外賣團購等傭金費率；相關部門及時推出各類普惠性、持續性公共政策；各家金融機構提供免抵押、免息貸款支持。

處於寒冬中的廣州很多餐飲企業正積極在尋找自救之路。例如，「中華老字號」廣州酒家及時調整經營策略，推出更多款式的外賣菜式，目前其外賣業務和速凍產品的銷售同比去年都有不錯的增長。