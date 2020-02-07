莎莎銷售急凍 執董大減薪

受武漢肺炎疫情衝擊，香港連鎖化妝品零售商莎莎國際昨（6）日宣布，春節期間，香港、澳門零售銷售年跌76.9%。公司全體執行董事將減薪75%三個月，為降低成本方案的第一槍。

鳳凰財經報導，莎莎國際表示，新春期間，香港零售銷售年降77.9%，大陸訪港旅客數人次大跌85.5%，且當地民眾消費意願也低迷，整體人流銳減導致整體交易量下跌54.4%，當中陸客跌幅達92.1%，而港客則跌8%。

莎莎國際指出，公司將大幅度加強節省成本的措施，以減少虧損，包括縮減香港店鋪網絡、減低員工成本及庫存等。莎莎國際上月曾表示，暫定計畫未來18個月內關閉約20%至25%的門市，大部分以影響較大的遊客區為主。

莎莎已於上季關閉六間門市，如今在香港及澳門共有115間零售店。

中新網報導，澳門零售銷售表現與香港相似，同期銷售額年跌73.4%，主因為整體交易量下跌，其中陸客大幅下降76.5%，當地消費群眾下跌29.4%。

莎莎國際表示，鑒於香港及澳門目前對控制新型冠狀病毒擴散的力度持續加強，嚴重影響人流，公司將密切審視市場情況，適時調整產品策略，全球搜羅目前市面嚴重短缺的口罩及消毒產品，並以合理價錢發售，以緩解顧客當務需要。

莎莎國際昨日股價漲0.69%，收港幣1.44元。

由於海外銷售低迷，莎莎國際去年底全面撤出新加坡市場的22家零售店鋪。這是繼2018年3月，莎莎國際退出台灣市場，關閉21家門店，第二度退出海外市場。接連兩次退場，莎莎國際曾表示，關閉當地門市，是為了能夠集中資源發展香港及澳門、大陸境內等市場，以及電子商貿業務。