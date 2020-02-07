疫情當前 企業用人廣推線上招聘

「企業招聘主要依賴招聘會，往年線下招聘的比重占到九成多，這個渠道取消了，企業很發愁。」蘭太化工有限公司是江西省新幹縣的一家化工生產企業，疫情發生後，企業的消毒用雙氧水生產線開足馬力、加班加點。該公司副總經理羅波表示，隨著產能的擴大，企業用工短缺問題隨之而來。

中新社報導，中小企業是大陸2.8億農民工主要就業渠道，春節過後，又是中小企業招聘用工的高峰期，企業個性化用工需求如何得到滿足，在疫情衝擊過後的情況下加快復工，積極自救？為解決蘭太化工有限公司等中小企業的難題，新幹縣人力資源和社會保障局創建企業用工服務微信群，對接企業用工需求和開工時間，人力市場「關門了」，在線招聘「不打烊」。

江西、湖南、河南、安徽、貴州等勞務輸出大省，連日來均發布相關政策，引導各地充分運用公共招聘網站、人才信息網站、各地人力資源市場網站、微信公眾號、App等平台，推廣線上招聘，開展網絡招聘會，推行遠程面試。

大陸人力資源和社會保障部等五部門日前就做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間有關就業工作印發通知，要求各地要求確保重點企業用工，推廣優化線上招聘服務，暫停舉辦現場招聘和跨地區勞務協作，加大線上招聘力度，大力推廣視訊招聘、遠程面試等。