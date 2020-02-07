擴大電商下農村 構建扶貧產業鏈
隨著「互聯網+」深化發展，大陸農村電商正成為精準扶貧的重要抓手，推進鄉村振興的新動力。2020年「中央一號文件」提出，擴大電子商務進農村覆蓋面，支持供銷社、郵政快遞企業等延伸鄉村物流服務網絡，加強村級電商服務站點建設，推動農產品進城、工業品下鄉雙向流通。
新華社報導，中國電商扶貧聯盟數據顯示，2019年其成員單位對接幫扶及銷售貧困地區農產品逾28億元（人民幣，下同），覆蓋22個省市區478個貧困縣842家企業，帶動農戶8萬戶。
作為唯一央企電商參與發起中國電商扶貧聯盟的中糧我買網覆蓋11個省24個大陸國家級貧困縣，上線300餘款產品。
村級電商服務站點建設，使貧困區農產品突破信息、流通限制。作為大陸國家扶貧開發重點縣和六盤山脫貧攻堅縣，陜西麟遊縣電商扶貧行動通過貧困戶與核桃、蘋果、中藥材、雜糧等產業結合，全縣建成並註冊鎮村電商站點20個。
麟遊縣將打造麟遊「網貨」、精心培育麟遊「網軍」，運用新社交平台、短視頻平台、直播平台，做大做強電商總量，實現網絡交易額、網絡零售額、農產品網絡零售額三大指標同比增長50%以上。
推動農產品進城、工業品下鄉雙向流通，將發揮互聯網公司「平台經濟」規模效應，用超短鏈整合農產品供需，成為今後農村重要發展抓手。
拼多多農業農村研究院常務副院長韓東原說，拼多多以「拼模式」深入農業主產區及「三區三州」深度貧困地區，2019年農副產品成交額1364億元，同比增長109%；活躍買家數2.4億，同比增長174%。
拼多多已與雲南省政府簽署戰略合作框架協議，未來5年推動100個「多多農園」項目落地，培養5000名本土農村電商人才，孵化和打造100個特色農產品品牌，構建扶貧興農產業鏈。
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