小米：若工廠10日如期復工 業務影響將可控

武漢肺炎疫情發造成大陸不少工廠推遲復工，多家券商引述小米管理層的話指出，若工廠能夠如期在2月10日復工，則對集團業務影響可控，至於消費者需求放緩的影響目前依然難以量化，預計大陸首季智慧手機出貨量將下滑。

香港經濟日報報導，大陸原定2月1日復工，但疫情爆發，應政府要求工廠復工時間推遲至2月10日，小米指出，2月生產時間減少約10天，集團目前仍有足夠的庫存可應付，但若復工時間推遲至2月底或3月，供應短缺將會變得較為嚴重。

此外小米在印度、印尼也有生產基地，暫時未受疫情影響。

小米表示，由大陸所有實體店暫時關閉，線下需求急跌，但線上業務整體保持穩定，消費者對電子設備的需求下降，目前仍難量化影響，預期本季大陸智慧手機出貨量將下跌，但集團主打線上銷售，相比起同業在應對本次挑戰上將更具優勢。

5G方面，小米指出暫時未看見大陸推進5G的步伐有所放緩，小米將在2月13日按計劃發布新機小米10。