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陸四大行：近期定期存款到期 將自動延期至3月31日
大陸工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行四大行6日宣布，為減少客戶不必要的外出，四大行對個人本外幣定期存款產品政策做出調整，近期到期的存款，將按存入時約定的利率自動延期至2020年3月31日。
澎湃新聞報導，工行表示，若客戶持有1月24日至3月31日期間到期的個人本外幣定期存款紙質存單，在3月31日前不便前往營業網點辦理支取和續存等交易，該行將按照原利率計息至3月31日，也可透過網上銀行、手機銀行線上辦理未開立紙質存單定期存款的到期轉存業務。
農行公告指出，若客戶持有1月24日至3月31日期間到期的、未約定轉存的個人本外幣定期存款，將按照原定期存款利率計付利息至3月31日。
中行表示，若客戶持有中行使用紙質定期一本通、儲蓄存單開立的大額存單，或已設定為到期不轉存的整存整取存款，到期日在1月31日至3月31日期間，將按存入時約定的利率將該筆存款自動延期至3月31日。
建行發布公告，若客戶持有建行使用紙質定期一本通、儲蓄存單開立的旺財存款或已設定為到期不轉存的整存整取存款，到期日1月31日至3月31日期間，將按存入時約定的利率將該筆存款自動延期至3月31日，客戶可選擇在疫情相對平穩後至建行營業網點辦理支取及後續業務。
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