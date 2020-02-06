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台商注意！專家：轉讓定價對大陸子公司藏隱憂

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良。照片／資誠提供

因武漢疫情蔓延，讓不少大陸台資在2020伊始就面臨挑戰，加上先前的中美貿易戰餘波盪漾，市場對大陸子公司今年獲利抱持悲觀態度。資誠聯合會計師事務所提醒，今年需留意大陸轉讓定價法規對大陸子公司的潛在危機。

資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良表示，依照過往經驗，這類影響企業獲利的重大事件在一、兩年以後通常就會被淡忘，但是大陸的轉讓定價調查是往前查十年，尤其這次的疫情主要影響在大陸，跟2008年金融海嘯是全球性的不同，一但可比對象包含大陸以外其他國家，對大陸子公司將非常不利。

段士良補充，大陸轉讓定價法規也同時規定，單一功能企業不能虧損，也就是說如果大陸子公司是單純幫台灣母公司代工的單一功能製造公司，依規定是不能虧損的，該規定當年出台目的是避免金融海嘯時跨國企業將集團虧損移轉至大陸子公司。

段士良稱，不過，現在大陸的轉讓定價查核也已經配合國際趨勢，朝價值鏈分析方向修正，而大陸的生產子公司之所以能創造生產價值，一定也伴隨著承擔生產風險，本次疫情造成企業開工時程延後、一線作業人員無法返回工廠以及上游原物料供應斷鏈無法供貨等生產不利因素，建議企業應該即時蒐集相關資料並進行量化調整，以利大陸子公司2020年轉讓定價報告與集團企業主檔的防禦分析。

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