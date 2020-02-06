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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

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新冠肺炎讓整個大陸「半封閉」 BBC：經濟影響如黑天鵝

世界日報 / 記者呂佳蓉戴瑞芬／北京6日電

新冠肺炎疫情升溫，中國各地防疫總動員，祭出嚴格的交通和人員管控措施，截至昨日中國逾40座城市宣布「半封城」或「封小區」，主要的省會城市包括南京、鄭州、寧波、福州等都已經軟性封閉，並逐步擴大至周邊二、三線城市。整個中國形同半封閉狀態，對經濟衝擊面甚巨。

隨著疫情擴大，封閉部分區域、管制交通和人員出入，最大限度減少人員流動，成為各地防疫的首選措施。1月23日武漢宣布「封城」後，浙江溫州、義烏在本月2日實施「半封城」，隨後杭州、鄭州與南京等省會城市又個別頒布「軟性半封城」、「封小區」政令，以遏止新冠肺炎疫情持續擴散。

杭州市4日宣布「封閉式管理」後，一夜之間「封閉式管理」迅速蔓延，至少增加十多個城市，包括山東省臨沂市，河南省鄭州市、駐馬店市，江蘇省南京市、徐州市，浙江省寧波市、嘉興市，黑龍江省哈爾濱市，福建省福州市，以及遼寧全省十多個地級市跟進，加上湖北省十多個城市，中國已有逾40座城市進入圍城閉圈。至於，中國一線城市北上廣深，在周邊城市逐步封城下，雖未明令卻早就監控升級。

中國各地防疫管控措施勢將影響今年的經濟表現。BBC以「黑天鵝」形容新冠肺炎帶來的經濟影響，在中美貿易戰告一個段落後，要靠內需拉動經濟成長的中國如臨大敵。

北京為例，北京市市場監管局副局長陳言楷昨指出，目前北京僅剩下13%左右的餐飲店家在營業，而北京市昨天又規定餐飲業者不能承辦生日宴、節日宴等各類的「群體性聚餐活動」，對業者來說，無疑是雪上加霜。

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