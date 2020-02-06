美媒：開工違法、不開工等死 大陸中小企業因疫情陷兩難

新冠肺炎蔓延，從餐飲、航空、旅遊、娛樂、物流運輸以及批發零售等傳統服務業都遭受嚴重打擊，據中國恆大研究院估算，光電影票房、餐飲零售、旅遊市場三個行業的直接經濟損失就超過1兆（人民幣，下同）。其中中小企業更是慘遭重創，遲遲無法開工有瀕臨破產的風險，如同「等死」；若不顧疫情強行開工，又可能違法被判刑。

為了遏制新冠肺炎，多地延遲企業復工時間。美國之音引述中國媒體報導，截止2月2日，湖南、廣東、上海、重慶、江蘇、浙江、河南、河北、山東、安徽、貴州、雲南、福建、遼寧、內蒙古等19省份區域內企業復工時間不得早於2月9日24時，吉林不得早於2月2日24時，湖北不得早於2月13日24時。

餐廳連鎖企業西貝面村，在中國擁有400多家連鎖店。西貝餐飲董事長賈國龍近日受訪時表示，西貝400家門店基本都基本停業，只保留100多家外賣業務。但是外賣的量非常小，只是正常營收的5%至10%。預計春節前後一個月時間將損失營收7至8億。

網絡遊戲企業主肖揚表示，「小型餐飲如果成本控制不好會關門。雖然有萬達這樣的公司宣布要放棄房租，但是銀行的利息還是要計算的。大部分的中小型企業帳面現金流不足以支撐長時間沒有收入的狀況。」

與服務業相比，製造業受疫情衝擊相對較小，但企業主也擔心停工太久，訂單流失。

有網友在「北美華人e網」發消息說，自己朋友的父親在中國東南沿海地區某省的省城經營一家中型的製造業加工工廠，朋友父親因為擔心完不成訂單，表示無論疫情多麼嚴重，在2月2日必須開工。根據中國法律， 如果提前復工引起新冠肺炎傳播，企業要承擔法律後果。