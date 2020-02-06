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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

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物資買不到 福耀玻璃董事長曹德旺捐1億人民幣抗疫

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電

新型冠狀病毒疫情延燒，第一線災區物資嚴重短缺，各界愛心湧入，其中福耀玻璃集團創始人、董事長曹德旺大手筆捐出1億元，他說「想捐物資卻買不到，只好捐款」，善舉讓各界點讚。另一方面，因莫雷事件與中國一度交惡的NBA也捐助140萬美元款項與物資給湖北省，官方表示感謝，但網友多不領情的說「感謝，但是還是不能原諒」。

鳳凰金融報導，74歲的「玻璃大王」曹德旺近日捐款1億人民幣(約1428萬美元）抗擊疫情，他表示，原本想給災區捐物資，但動員海外資源去買口罩、防護服、消毒液等等這些東西，卻根本買不到，只好捐款1億元，讓災區自行運用。

NBA捐140萬美元 網友：還是不能原諒

報導指出，這已不是白手起家的曹德旺第一次慷慨解囊，早從1983年開始，他就開始個人捐贈，致力於慈善事業，除設立獎學金，也曾捐款給汶川、西南五省區及廈門大學商學院等，自1983年至今，曹德旺已累計捐款超110億元。多次躋身「中國慈善家榜」、「中國首善榜」。

對於曹德旺捐款1億元的善行，網友紛紛點讚「只好捐款一個億，老闆大氣！」「令人敬佩的企業家」，並希望這1億元「用到實處」；有網友則驚訝物資竟短缺到連企業家都買不到，前線防疫資源令人憂心。

另外，網易體育報導，NBA日前向湖北省捐助140萬美元，其中包括價值28.5萬美元的醫療物資。中國駐紐約總領事黃屏為此對以NBA為首的美國企業的支持表達感謝。

由於NBA與中國曾因火箭隊總經理莫雷在推特上表達支持香港反送中事件而交惡，使得NBA這次捐款也引起關注。有媒體解讀，隨著時間流逝，雙方的緊張關係似乎有所緩和。

對於NBA的捐助，中國網友大都表示感謝，認為應該擺正心態，「幫你是情分不幫是本分！因為誰也不是欠你的，不能跟個怨婦似的」；也有網友認為「捐少了」，並認為應該拒絕NBA的捐助：「讓莫雷過來道個歉，不然我們不收。」

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