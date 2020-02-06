疫情下大陸中央一號文件發布 連續17年聚焦三農

中共中央6日授權新華社正式發佈了2020年中央一號文件，這已是中央第17年連續發佈以三(農業、農村、農民)為主題的中央一號文件，突出了三農問題重中之重的地位。

按照往年經驗，每年中央一號文件出台都會催生一波農林牧漁產業的市場行情，此外，今年涉及黃豆玉米補貼的資訊值得關注。

本次中央一號文件鎖定脫貧和補短板兩大任務，包含堅決打贏脫貧攻堅戰、對標全面建成小康社會加快補上農村基礎設施和公共服務短板、保障重要農產品有效供給和促進農民持續增收、加強農村基層治理、強化農村補短板保障措施五部分內容。

文件表示，中央將支援各地立足資源優勢打造各具特色的農業全產業鏈，建立健全農民分享產業鏈增值收益機制，形成有競爭力的產業集群，推動農村一二三產業融合發展，加快建設國家、省、市、縣現代農業產業園，支援農村產業融合發展示範園建設，辦好農村雙創基地。與此同時，啟動農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程。加強農產品冷鏈物流統籌規劃、分級佈局和標準制定。安排中央預算內投資，支援建設一批骨幹冷鏈物流基地。

對於水產領域，今年的一號文件明確將推進水產綠色健康養殖，加強漁港建設和管理改革。

一號文件中涉及黃豆玉米補貼的資訊均在第三部分——《保障重要農產品有效供給和促進農民持續增收》中，重點包括進一步完善農業補貼政策。調整完善稻穀、小麥最低收購價政策，穩定農民基本收益。推進稻穀、小麥、玉米完全成本保險和收入保險試點。加大對黃豆高產品種和玉米、黃豆間作新農藝推廣的支持力度。

市場分析，去年中央一號文件提出黃豆振興計畫，隨即就發布當年度的玉米、黃豆生產者補貼政策。而今年的一號文件發佈時間比去年稍早一些，但是受其他因素影響，2020年東北地區玉米、黃豆補貼政策公佈時間有可能在3、4月份。