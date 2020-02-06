快訊

鷹龍爭霸：印太軍事圍堵，重演東亞冷戰？

「不容許中間人居中邀功」 蘇貞昌怒提包機返台4要求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸送情人節大禮 14日起降750億美元進口商品關稅

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
陸 14日起降美進口關稅。本報資料照片

美中貿易戰簽署第一階段經貿協議後，大陸首次宣佈調降美國進口關稅，將自14日13時起，針對2019年9月1日起已加徵10%關稅的商品，加徵稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，加徵稅率調整為2.5%。這一波降稅，原產於美國約750億美元進口商品因此受惠。

官方並強調，對美加徵關稅商品排除工作會繼續開展。

美中一月中旬簽署第一階段經貿協議後，美方承諾，將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。而中國承諾擴大向美採購。

美方先前已發佈公告，自2月14日起，於2019年9月1日起加徵15%關稅的1200億美元商品，加徵關稅由15%調整為7.5%，下調比例1/2。

大陸稅委會辦公室表示，為緩解經貿摩擦，中方因此同步調整了有關措施。

這是簽署協議後，大陸首次對美主動調降進口關稅，釋出善意且在情人節啟動降稅。

至於下一步何時再降稅，大陸稅委會辦公室表示，主要取決於中美經貿形勢發展變化。強調將與美方一道朝著「最終取消全部加徵關稅」的方向努力。

大陸國務院關稅稅則委員會6日發佈公告，調整對原產於美國的部分進口商品加徵關稅措施，強調是為促進中美經貿關係健康穩定發展，中方強調，美中雙方能夠遵守協議約定。

國務院
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

疫情時代的情人節 百貨首推3千送2百連珠寶黃金也適用

期間限定！五星飯店品嘗情人盛宴

情人節送禮首選！「高顏值香水、香氛蠟燭」快放入口袋名單

秒殺！哥排隊不是為買口罩、是搶女友的限量情人節唇膏

相關新聞

陸送情人節大禮 14日起降750億美元進口商品關稅

美中貿易戰簽署第一階段經貿協議後，大陸首次宣佈調降美國進口關稅，將自14日13時起，針對2019年9月1日起已加徵10%...

口罩斷供 中國消費者協會：目前生產未達正常產量一半

武漢肺炎疫情擴大，大陸口罩不只短期緊俏，甚至多地出現斷供！中國消費者協會和中國紡織品商業協會今（6）日聯合回應表示，受延...

疫情下大陸中央一號文件發布 連續17年聚焦三農

中共中央6日授權新華社正式發佈了2020年中央一號文件，這已是中央第17年連續發佈以三(農業、農村、農民)為主題的中央一...

開工在即進入返崗高峰 陸廠、工地繃緊神經

大陸製造業下週一（10日）即將復工，因為抗疫延遲節後返崗的人流，也開始進入返程高峰，挑動疫情防控的敏感神經。

疫情高燒陸撤訂單 紐西蘭放生逾百噸岩龍蝦

武漢肺炎疫情發燒，中國經銷商取消龍蝦訂單，紐西蘭180噸活龍蝦滯銷，出口商要求政府協助紓困，紐西蘭漁業部因此同意准許放生...

抗疫新藥 瑞德西韋在武漢金銀潭醫院正式啟動臨床試驗

武漢肺炎疫情是否有特效藥？被熱議的抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）今日在收治重症的在武漢金銀潭醫院正式啟動...

迪士尼樂園營收恐大降

美國娛樂巨頭迪士尼（Disney）於4日美股盤後公布 2020財年第1季財報，營收208.6億美元，年增36.3%。雖然迪士尼上海業務在1季度成長，抵消其他國際地區下降，但因肺炎疫情衝擊春節檔期，國際主題樂園營收恐出現下滑。

特斯拉2月在陸延緩交車

受武漢肺炎疫情衝擊，有車主在微博上提問特斯拉是否會因疫情影響延遲新車交付，美國電動車巨頭特斯拉總裁陶琳近日回應，原定於春節後2月的交付工作會因疫情暫緩，目前正在制定相關計畫中。

耐吉 關閉大陸半數商店

美國運動服飾品牌耐吉（Nike）今天表示，由於2019新型冠狀病毒疫情惡化，已暫時關閉中國約半數商店，並在剩餘店面縮短營業時間；Nike預告，預期在中國的營運將受更多影響。

華為 將在歐洲成立生產基地

中國電信巨擘華為宣布將在歐洲成立生產基地，嘗試抵抗美國施壓歐洲聯盟封殺華為營運的作為。

疫情衝擊 陸中小企業度寒冬

2月4日是中國農曆立春，不同於氣溫的逐漸回升，不少中小企業仍在經歷寒冬。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，除了超市，已陸續開始營業的很多店舖和綜合商業體生意依舊冷清，門可羅雀，還有很多企業為了配合疫情防控，進一步推遲或縮減了營業時間，「開業大吉」的景象在今年的節後未如常出現。

陸企搶商機 研發AI體溫檢測

防控疫情帶動AI人工智慧新商機，大陸人工智慧企業曠視科技推出新一代AI系統，結合人臉識別功能，可在公共場所快速篩查體溫異常者，一旦有發燒症狀可以發出警報並立即鎖定人臉，每秒溫度測量15人，最遠可達3公尺，大幅提升公共空間安全性及檢測效率，初期先在北京地鐵站測試。

熱門新聞

習近平隱身7天再露面：疫情防控正取得積極成效

返台包機生變 武漢台協會長蕭永瑞：就等陸委會點頭

吃飯像考試！減少人與人接觸傳播病毒 「不見面運動」正流行

上海口罩商復工 日產260萬片

大陸疫情專家：按新版診療方案標準 疑似病例可能增加

閩男兩次參加宴席 害4千人居家隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。