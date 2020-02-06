陸送情人節大禮 14日起降750億美元進口商品關稅

美中貿易戰簽署第一階段經貿協議後，大陸首次宣佈調降美國進口關稅，將自14日13時起，針對2019年9月1日起已加徵10%關稅的商品，加徵稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，加徵稅率調整為2.5%。這一波降稅，原產於美國約750億美元進口商品因此受惠。

官方並強調，對美加徵關稅商品排除工作會繼續開展。

美中一月中旬簽署第一階段經貿協議後，美方承諾，將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。而中國承諾擴大向美採購。

美方先前已發佈公告，自2月14日起，於2019年9月1日起加徵15%關稅的1200億美元商品，加徵關稅由15%調整為7.5%，下調比例1/2。

大陸稅委會辦公室表示，為緩解經貿摩擦，中方因此同步調整了有關措施。

這是簽署協議後，大陸首次對美主動調降進口關稅，釋出善意且在情人節啟動降稅。

至於下一步何時再降稅，大陸稅委會辦公室表示，主要取決於中美經貿形勢發展變化。強調將與美方一道朝著「最終取消全部加徵關稅」的方向努力。

大陸國務院關稅稅則委員會6日發佈公告，調整對原產於美國的部分進口商品加徵關稅措施，強調是為促進中美經貿關係健康穩定發展，中方強調，美中雙方能夠遵守協議約定。