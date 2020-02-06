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口罩斷供 中國消費者協會：目前生產未達正常產量一半
武漢肺炎疫情擴大，大陸口罩不只短期緊俏，甚至多地出現斷供！中國消費者協會和中國紡織品商業協會今（6）日聯合回應表示，受延期開工影響，目前口罩產能甚至未達到正常產量的一半，坦承口罩短時間內仍供不應求。
大陸口罩市場線上斷貨線下斷供，中新網報導，中國消費者協會和中國紡織品商業協會聯合回應稱，口罩短時間需求爆增，又受春節停產及工人返鄉影響，口罩產能受到限制，甚至未達到正常產量的一半。
協會指出，口罩不是生活必需品，在藥店等也不屬於大宗儲備商品，所以前幾年還有口罩廠由於訂貨不足而轉產的情況存在。
疫情發生後，消費者持續恐慌性購買囤積，協會坦承，目前口罩短缺的情況加劇，口罩短時間內供需矛盾突出，仍將供不應求。
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