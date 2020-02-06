抗疫新藥 瑞德西韋在武漢金銀潭醫院正式啟動臨床試驗

2月4日是中國農曆立春，不同於氣溫的逐漸回升，不少中小企業仍在經歷寒冬。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，除了超市，已陸續開始營業的很多店舖和綜合商業體生意依舊冷清，門可羅雀，還有很多企業為了配合疫情防控，進一步推遲或縮減了營業時間，「開業大吉」的景象在今年的節後未如常出現。

2020-02-06 01:39