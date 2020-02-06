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抗疫新藥 瑞德西韋在武漢金銀潭醫院正式啟動臨床試驗
武漢肺炎疫情是否有特效藥？被熱議的抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）今日在收治重症的在武漢金銀潭醫院正式啟動臨床試驗，761例確診病患進行雙盲試驗。
瑞德西韋臨床試驗761例中，輕、中症患者308例，重症患者453例。新藥臨床試驗由中日友好醫院和中國醫學科學院進行，瑞德西韋臨床試驗專案負責人、中日友好醫院副院長曹彬指出，由於瑞德西韋治療武漢肺炎僅在美國治療一例病例，因此大陸執行嚴格的隨機雙盲試驗，以評價瑞德西韋的療效和安全性。也就是說，患者與醫生都不清楚所服用的究竟是試驗藥還是安慰劑，一定要等到揭盲時才能確信藥物效果。
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