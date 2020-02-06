親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

疫情衝擊 陸中小企業度寒冬

2020-02-06 01:39聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2月4日是中國農曆立春，不同於氣溫的逐漸回升，不少中小企業仍在經歷寒冬。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，除了超市，已陸續開始營業的很多店舖和綜合商業體生意依舊冷清，門可羅雀，還有很多企業為了配合疫情防控，進一步推遲或縮減了營業時間，「開業大吉」的景象在今年的節後未如常出現。

中新社報導，傳統服務業，如餐飲住宿、物流運輸、批發零售、文化旅遊等行業受疫情影響最大。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，服務業的主體是中小企業，受疫情影響，這些企業經營困難和壓力加大，很多企業延遲開工，幾乎沒有收入，同時還要面臨融資、稅收、房租等成本壓力。

據恒大研究院估算，受疫情影響，2020年春節假期七天，中國電影票房、餐飲零售、旅遊市場三個行業的直接經濟損失超過1兆元（人民幣，下同）。其背後正是數以萬計遭受衝擊的中小企業。

中國企業研究院首席研究員李錦表示，餐飲龍頭西貝蓧面村估算的極端情況下：假如公司連續3個月向不上班的2萬名職工發放工資，預計需要支出5億元，加之3個月房租，公司將會入不敷出，難以為繼。

李錦表示，從受疫情衝擊程度看，服務業大於製造業，民營企業大於國有企業，小微企業大於大企業，諸多體量較小、抗風險能力較弱的小微企業面臨破產倒閉的風險更大，國有企業、製造業也將隨產業鏈傳導機制最終受到衝擊。

談到如何讓中小微企業度過難關，溫彬認為需要多方合力：在宏觀政策上，應採取積極的財政政策，精準聚焦，對受影響大的重點企業加大支持，階段性減稅降費；在金融政策上，應針對重點地區和行業加強信貸支持，提供貸款貼息支持，降低擔保資金、擔保費率，綜合施策，減少中小企業融資成本；一些大企業也應擔起社會責任，近期一些大型開發商、物業公司紛紛宣布減免租金措施，降低租戶資金成本，這些舉措都有助於中小微企業度過難關，值得稱贊。

中國人民大學重陽金融研究院首席研究員賈晉京表示，當前中小企業面臨的最主要問題是企業間資金流動受到影響，導致訂單無法按時完成，需要給予中小企業一些短期流動性，最近中國人民銀行開展1.2萬億元逆回購操作，給市場提供了有力支撐。對於電影、餐飲等受衝擊大的產業則可適當減稅。

除了在特殊時期擴大財政支出規模、加大中小企業減稅降費力度、降低融資成本等舉措，李錦還建議，進一步降低社保繳費率，養老、醫療繳費率可分別降低1和2個百分點，降低企業負擔。

大陸國務院參事室特約研究員左小蕾表示，根據疫情發展趨勢，加之政府採取的嚴格防控舉措，疫情預計2月中下旬進入減弱態勢，3月各項經濟活動有望逐漸恢復正常，希望各地繼續出台相關支持政策，減輕中小企業負擔，助力企業順利越冬。

疫情

延伸閱讀

習近平隱身7天再露面：疫情防控正取得積極成效

肺炎來襲！企業籲減稅 財政部：現行稅法已有紓...

協助大陸防疫 台資銀行已捐贈700萬元

憂疫情引民怨 中共調數百記者深入疫區集中宣傳

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

大陸挺防疫 祭稅收優惠

2020-02-05 23:46

港砸386億 設抗疫基金

2020-02-05 23:46

陸企搶商機 研發AI體溫檢測

2020-02-06 00:20

滬、港迪士尼關閉 估損失52億

2020-02-06 00:19

華為 將在歐洲成立生產基地

2020-02-06 01:39

耐吉 關閉大陸半數商店

2020-02-06 01:39

特斯拉2月在陸延緩交車

2020-02-06 01:39

迪士尼樂園營收恐大降

2020-02-06 01:39

大數據、5G、區塊鏈…高科技身影 無處不在

2020-02-06 00:19

北京餐飲 僅剩13%開業

2020-02-06 00:19

陸房貸利率 連二月走低

2020-02-05 23:46

陸服務業PMI 探三個月低點

2020-02-05 23:46

大陸疫情專家：按新版診療方案標準 疑似病例可能增加

2020-02-05 22:04

大陸鐵路再次免費退票

2020-02-05 21:19

協助大陸防疫 台資銀行已捐贈700萬元

2020-02-05 19:03

標普：疫情持續，中國總體不良貸款率將超過6%

2020-02-05 15:12

迪士尼：滬、港主題樂園關閉2個月 估虧52.8億

2020-02-05 15:02

中國大陸供應鏈 恐因疫情加速外移

2020-02-05 14:33

滬指午盤收漲1.63% 逾100檔漲停

2020-02-05 13:06

武漢疫情衝擊 時尚品牌Pandora預警業務凍結

2020-02-05 11:26

大陸1月服務業PMI為51.8 跌3個月新低

2020-02-05 10:47

人民幣中間價下調44點 報6.9823

2020-02-05 10:14

取消所有線下祭春 九華立春祭網絡祈福

2020-02-05 01:38

蘇州「惠企十條」 度疫情難關

2020-02-05 01:38

肺炎黑天鵝影響 房市短期休克

2020-02-05 01:38

10年來頭一遭 香港經濟負增長

2020-02-05 01:38

大陸4S店應變 轉戰電商

2020-02-05 00:42

陸車市中箭 前二月銷量估減30%

2020-02-05 00:42

阿里巴巴集團抗疫 開啟結盟新模式

2020-02-05 00:41

防止疫情擴散 美團推無接觸配送

2020-02-05 00:41

投審會：杭州、鄭州 台商投資1267億

2020-02-05 00:08

李克強：防疫企業儘快復工

2020-02-04 23:47

大陸股匯市 上演反彈秀

2020-02-04 23:47

陸政策性銀行要發「戰疫債券」

2020-02-04 23:47

澳門賭場 停業15天

2020-02-04 23:47

陸基金業護盤 大買自家商品

2020-02-04 23:47

鄭州防肺炎宣布「閉環管理」 iPhone出貨受關注

2020-02-04 18:34

暴跌後反彈 國家隊進場滬深股市齊揚

2020-02-04 16:22

台生赴上海企業研習5個月活動 今年取消

2020-02-04 15:51
看更多

熱門文章

習近平隱身7天再露面：疫情防控正取得積極成效

2020-02-05 21:34

返台包機生變 武漢台協會長蕭永瑞：就等陸委會點頭

2020-02-05 20:52

吃飯像考試！減少人與人接觸傳播病毒 「不見面運動」正流行

2020-02-05 17:18

柬埔寨總理洪森要訪武漢 中方婉拒今改赴北京

2020-02-05 12:13

抗疫反中 港醫護今估超7000人罷工　

2020-02-05 10:52

閩男兩次參加宴席 害4千人居家隔離

2020-02-05 16:35

大陸疫情專家：按新版診療方案標準 疑似病例可能增加

2020-02-05 22:04

開學又延 上海市各級各類學校2月底前不開學

2020-02-05 14:59

日媒：習近平月中訪日因疫情暫緩

2020-02-05 11:11

前北京市台辦主任 胰臟癌過世

2020-02-05 15:44

迪士尼：滬、港主題樂園關閉2個月 估虧52.8億

2020-02-05 15:02

憂疫情引民怨 中共調數百記者深入疫區集中宣傳

2020-02-05 16:41

疫情衝擊 陸客銳減 迪士尼樂園營收恐下滑

2020-02-05 11:48

武漢疫情衝擊 時尚品牌Pandora預警業務凍結

2020-02-05 11:26

堅守一線…28歲醫連拚10天 過勞猝死

2020-02-05 16:30

江蘇紡織廠不顧禁令提前復工 老闆被拘

2020-02-05 16:27

標普：疫情持續，中國總體不良貸款率將超過6%

2020-02-05 15:12

中國大陸供應鏈 恐因疫情加速外移

2020-02-05 14:33

大陸鐵路再次免費退票

2020-02-05 21:19

武漢肺炎進逼 港府處處受困

2020-02-05 13:16

協助大陸防疫 台資銀行已捐贈700萬元

2020-02-05 19:03

人民幣中間價下調44點 報6.9823

2020-02-05 10:14

滬指午盤收漲1.63% 逾100檔漲停

2020-02-05 13:06

900多人盼返台 湖北台辦：望台灣配合

2020-02-05 18:34

廣東確診病例 僅次湖北浙江

2020-02-06 01:26

肺炎疫情延長了年假 上海人期盼的新春仍有懸念

2020-02-05 21:31

中國城市管控口罩各出招 廈門每日搖號抽獎

2020-02-05 11:04

大陸1月服務業PMI為51.8 跌3個月新低

2020-02-05 10:47

受疫情影響 特斯拉大陸2月交付將延遲

2020-02-05 15:28

上海口罩商復工 日產260萬片

2020-02-06 01:39

黑心業者發災難財 近200萬片假口罩流入湖南

2020-02-05 17:22

遠端辦公成中國白領首選 實際體驗不如想像美好

2020-02-05 12:06

中國教育部：大學停課不停學 提供免費網路課程

2020-02-05 13:51

特斯拉2月在陸延緩交車

2020-02-06 01:39

美兩航空公司 宣布停飛香港

2020-02-06 01:27

大陸104個火車站 關閉離開通道

2020-02-06 01:27

疫情衝擊經濟 中共中央一號文件仍強調脫貧任務

2020-02-05 19:07

大陸挺防疫 祭稅收優惠

2020-02-05 23:46

市場信心增強 陸港股持續走揚

2020-02-05 11:04

滬、港迪士尼關閉 估損失52億

2020-02-06 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top