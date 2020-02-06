疫情衝擊 陸中小企業度寒冬

2月4日是中國農曆立春，不同於氣溫的逐漸回升，不少中小企業仍在經歷寒冬。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，除了超市，已陸續開始營業的很多店舖和綜合商業體生意依舊冷清，門可羅雀，還有很多企業為了配合疫情防控，進一步推遲或縮減了營業時間，「開業大吉」的景象在今年的節後未如常出現。

中新社報導，傳統服務業，如餐飲住宿、物流運輸、批發零售、文化旅遊等行業受疫情影響最大。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，服務業的主體是中小企業，受疫情影響，這些企業經營困難和壓力加大，很多企業延遲開工，幾乎沒有收入，同時還要面臨融資、稅收、房租等成本壓力。

據恒大研究院估算，受疫情影響，2020年春節假期七天，中國電影票房、餐飲零售、旅遊市場三個行業的直接經濟損失超過1兆元（人民幣，下同）。其背後正是數以萬計遭受衝擊的中小企業。

中國企業研究院首席研究員李錦表示，餐飲龍頭西貝蓧面村估算的極端情況下：假如公司連續3個月向不上班的2萬名職工發放工資，預計需要支出5億元，加之3個月房租，公司將會入不敷出，難以為繼。

李錦表示，從受疫情衝擊程度看，服務業大於製造業，民營企業大於國有企業，小微企業大於大企業，諸多體量較小、抗風險能力較弱的小微企業面臨破產倒閉的風險更大，國有企業、製造業也將隨產業鏈傳導機制最終受到衝擊。

談到如何讓中小微企業度過難關，溫彬認為需要多方合力：在宏觀政策上，應採取積極的財政政策，精準聚焦，對受影響大的重點企業加大支持，階段性減稅降費；在金融政策上，應針對重點地區和行業加強信貸支持，提供貸款貼息支持，降低擔保資金、擔保費率，綜合施策，減少中小企業融資成本；一些大企業也應擔起社會責任，近期一些大型開發商、物業公司紛紛宣布減免租金措施，降低租戶資金成本，這些舉措都有助於中小微企業度過難關，值得稱贊。

中國人民大學重陽金融研究院首席研究員賈晉京表示，當前中小企業面臨的最主要問題是企業間資金流動受到影響，導致訂單無法按時完成，需要給予中小企業一些短期流動性，最近中國人民銀行開展1.2萬億元逆回購操作，給市場提供了有力支撐。對於電影、餐飲等受衝擊大的產業則可適當減稅。

除了在特殊時期擴大財政支出規模、加大中小企業減稅降費力度、降低融資成本等舉措，李錦還建議，進一步降低社保繳費率，養老、醫療繳費率可分別降低1和2個百分點，降低企業負擔。

大陸國務院參事室特約研究員左小蕾表示，根據疫情發展趨勢，加之政府採取的嚴格防控舉措，疫情預計2月中下旬進入減弱態勢，3月各項經濟活動有望逐漸恢復正常，希望各地繼續出台相關支持政策，減輕中小企業負擔，助力企業順利越冬。