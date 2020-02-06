迪士尼樂園營收恐大降

美國娛樂巨頭迪士尼（Disney）於4日美股盤後公布 2020財年第1季財報，營收208.6億美元，年增36.3%。雖然迪士尼上海業務在1季度成長，抵消其他國際地區下降，但因肺炎疫情衝擊春節檔期，國際主題樂園營收恐出現下滑。

界面新聞報導，這也是迪士尼流媒體業務Disney+在上線以後繳出的首份成績單。財報顯示，截止本季度末，Disney+的付費訂閱用戶數達到2,650萬，高於市場預期的2,500萬；單訂閱用戶平均每月創造收入5.56美元。

遊客數量下降已經是迪士尼主題樂園近年來的隱憂。2016年，全球14個迪士尼主題樂園中有13個公園的遊客數量都在下降，其中，香港和巴黎主題樂園遊客數量下跌超過10%。本季度，受香港地緣因素影響，迪士尼國際主題公園及飯店業務大幅下降。

分析稱，雖然迪士尼上海業務在一季度的增長，在一定程度上抵消其他國際區域下降帶來的頹勢，但進入2020年1月新冠病毒疫情所造成的春節檔空缺，國際主題樂園業務的營收情況恐將出現大幅度下滑。

根據公告，上海迪士尼度假區自2020年1月25日起暫時關閉上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園。恢復開放的時間尚未確定。