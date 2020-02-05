大陸疫情專家：按新版診療方案標準 疑似病例可能增加

大陸國家衛健委5日發布《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》，相對於第四版診療方案，病例的臨床分型更加精細，新版增加了「輕型」，臨床分型變為輕型、普通型、重型和危重型四類。

央視新聞援引國家醫療專家組成員李興旺指出，無症狀感染者本身沒有明顯的臨床表現，比如發熱乏力等，但是做咽拭子檢查，核酸檢測是陽性的。目前發現的無症狀感染者，主要是病人的密切接觸者，更多地發生在家庭成員之間。無症狀感染病情偏輕，病毒量相對少，在傳播能力上可能會弱一點。

李興旺表示，輕症病人有低熱呼吸道表現，因此第五版診療方案對於疑似病例判斷的標準將「發熱」改成了「發熱或呼吸道症狀」。這樣可能會增加疑似病例數量，但及早收集、搜索出這些病例，對控制疫情、控制傳染源是很有好處的。

他表示，相當一部分病人發病時中低熱症狀不是很重，加重時間更多是在病程的第九天到12天，加重之後有快速進展的過程。這個經驗總結對早期控制患者病情，加強治療措施很有幫助。

李興旺說，在傳染病的診斷上，除了關注臨床症狀，可能更多要關注流行病學表現。如果沒有接觸感染者，偶爾咳嗽一下，沒必要恐慌。

報導指出，目前，湖北省包括武漢地區的出院標準高於全國其他出院標準，但第五版診療方案發佈後，是否意味著湖北省地區或者武漢的出院標準統一為全國的標準，不再繼續觀察10-12天的情況