協助大陸防疫 台資銀行已捐贈700萬元

據中國銀行業協會統計，截至2月5日9時，已有九家在大陸的台資銀行透過捐款、捐贈物資、信貸支持等方式，共計捐贈約人民幣159萬元（約新台幣700萬元），協助大陸應對此次武漢肺炎疫情。

累計至2月4日24時，大陸武漢肺炎確診病例已達2萬4,324例，累計死亡病例490例，形勢依然十分嚴峻。

中國銀行業協會表示，新型冠狀病毒感染肺炎疫情發生後，大陸銀保監會於1月26日發布「關於加強銀行業保險業金融服務 配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知」；中國人民銀行等單位隨後也發布「關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知」。

中國銀行業協會表示，在收到通知後的第一時間便向全體會員單位發出倡議，得到大陸各家台資銀行的積極回應，紛紛透過發布情防控支持的金融舉措、開闢綠色通道、保障網點民生金融服務不間斷；積極利用大數據，人工智能等方式為企業及個人提供高效綜合的線上金融服務；通過延長還款期限、信貸重組等方式支援受疫情影響企業的正常運營，全力做好企業尤其是對控制疫情相關支持行業的資金保障。

中國銀行業協會稱，包括：富邦華一銀行、永豐銀行（中國）、玉山銀行（中國）、國泰世華銀行（中國）、彰銀商業銀行、合作金庫銀行、中國信託銀行、兆豐銀行、臺灣銀行上海分行等在內九家大陸台資銀行，通過捐款捐物、信貸支持、發布疫情防控及金融支援便民舉措等方式，助力大陸的防疫工作。

其中，富邦華一銀行下屬上海富邦華一公益基金會就捐款人民幣50萬元，用於武漢疫區前線抗擊及防治工作，包括藥品、醫藥用品、口罩、防護服、消毒液、護目鏡等急需物資的採購，以及對一線醫護人員的幫助和慰問。此外，富邦華一銀行還發起員工募捐活動，截止2月2日，共募集約人民幣5.7萬元的捐款。